Čakajo vas astrološki užitki: vodnik po opazovanju zvezd v prihodnjih mesecih

Ko se svež jesenski zrak vseli, nebesa zgoraj ponujajo spektakularno predstavo za opazovalce zvezd v Fremontu in drugod. Medtem ko meteorji iz Tavrida krasijo nočno nebo od konca septembra, je v prihodnjih mesecih še veliko drugih nebesnih pojavov.

Eden od vrhuncev je težko pričakovan meteorski roj Leonidov, ki bo dosegel vrhunec sredi novembra in se nadaljeval v začetku leta 2024. Pogled na zvezde padalke, ki plamtijo po nebu, bo vsakega opazovalca zagotovo pustil v strahu. Vendar bodite pozorni, da bo proti koncu novembra pogled ovirala luna. Polna bobrova luna 27. novembra bo ustvarila vse prej kot idealne pogoje za opazovanje zvezd.

Začetek naslednjih nekaj mesecev nebesnih čudes je meteorski dež Tavridov, sestavljen iz dveh tokov drobirja: Južnih Tavridov in Severnih Tavridov. Južni Tavridi bodo po napovedih dosegli svoj vrhunec v noči na nedeljo, kar bo opazovalcem zvezd ponudilo odlično priložnost za opazovanje počasnih meteorjev in morda ognjenih krogel. Čeprav je bil lanskoletni »Tauridski roj ognjene krogle« izjemen, so takšni pojavi redki in se zgodijo približno vsakih sedem let.

Tudi če se bo ta vikend izkazal za neugodnega za opazovanje Tavridov, še vedno obstaja možnost, da bomo priča meteorskemu dežju. Južni Tauridi bodo ostali aktivni do 8. decembra, severni Tauridi pa naj bi dosegli vrhunec v noči na 11. in 12. november. S presečiščem obeh ploh lahko opazovalci neba pričakujejo do 10 zvezd padalk na uro.

Če pogledamo onkraj Tavridov, bo sredi novembra nočno nebo razsvetlil meteorski roj Leonidov, ki mu bodo sredi decembra sledili Geminidi. Geminidi, eden najmočnejših meteorskih rojev v letu, lahko na vrhuncu ustvarijo impresiven prikaz do 120 meteorjev na uro. Letos naj bi Geminidi dosegli vrhunec v noči s 13. na 14. december. Poleg tega bo meteorski dež Ursid sovpadal z Geminidi, kar bo ves december zagotavljalo meteorje.

Za tiste, ki se spopadajo s hladnejšimi dnevi, so kvadrantidi potencialni veliki finale sezone meteorskega dežja. Čeprav gre za enega najzahtevnejših nalivov, ki so jim priča zaradi kratkega šesturnega največjega obdobja 3. in 4. januarja, imajo kvadrantidi potencial za najmočnejši naliv v letu.

Torej, označite svoje koledarje, zberite vse in se pripravite na osupljivo nebesno izkušnjo. Ne glede na to, ali gre za počasi premikajoče se Tavride ali hitre Geminide, nočno nebo obljublja množico zvezd padalk in dih jemajoče trenutke za opazovalce zvezd.

FAQ

V: Kaj so tavridski meteorji?

Tauridni meteorji so tokovi drobirja kometa Encke, ki povzročajo letni meteorski dež, viden z Zemlje.

V: Kdaj je najboljši čas za opazovanje meteorjev Tavrida?

Južni Tavridi in Severni Tauridi so trenutno aktivni, južni Tavridi pa naj bi po napovedih dosegli svoj vrhunec v noči na nedeljo.

V: Ali bodo Tauridi letos proizvedli ognjene krogle?

Čeprav so ognjene krogle možne, so razmeroma redke med meteorskim dežjem Tauridov. Lanskoletni »Tauridski roj ognjene krogle« je bil izjemen, saj se je zgodil le enkrat na nekaj let.

V: Katere druge meteorske vode lahko pričakujemo v prihodnjih mesecih?

Po meteorjih Tavrida bo meteorski roj Leonidov dosegel vrhunec sredi novembra, Geminidi sredi decembra in Kvadrantidi v začetku januarja.