Fascinantni Takin: edinstvena vrsta bovida

Takin, znanstveno znan kot Budorcas taxicolor, je fascinantna in edinstvena vrsta bovida. Obstajajo štiri podvrste takina: butanski takin (B. taxicolor whitei), zlati takin (B. taxicolor bedfordi), mišmi takin (B. taxicolor taxicolor) in sečuanski takin (B. taxicolor tibetana). Ta bitja naseljujejo alpska območja in gozdnate doline Azije, ki segajo čez Butan, Mjanmar, severno Indijo, osrednjo in južno Kitajsko ter Tibet.

Takinova prehrana je sestavljena predvsem iz sezonsko dostopne vegetacije, kot so listi z dreves in grmovnic. Pozimi uživajo tudi trave, zrna in nežne vejice, ko je njihova najljubša hrana redka. Takini imajo posebne fizične značilnosti, ki spominjajo na križance med kravami, kozami in ovcami. Imajo nosove, podobne losom, in kratke, debele noge, ki podpirajo njihovo veliko, čokato telo.

Tako samci kot samice takinov imajo rogove, podobne gnujem, ki izhajajo iz temena glave in se zavihajo navzgor. Njihovo krzno se spreminja od sivo rjave do rdečkaste ali čokoladno rjave, odvisno od podvrste. Predvsem zlati takin ima značilno zlato obarvano kožo, ki je morda navdihnila zlato runo grške mitologije.

Takini krmarijo po svojih gorskih habitatih s pomočjo svojih posebej prilagojenih razcepljenih kopit, kar jim omogoča prečkanje strmega in skalnatega terena. Poleti tvorijo črede do 300 osebkov za parjenje in obilno razpoložljivost hrane. V zimskih mesecih pa se črede razdelijo v manjše skupine s približno 15 do 30 živalmi. Samci so navadno samotarji, razen v času gnezdenja.

Samci označujejo svojo prevlado tako, da razpršijo urin po nogah, prsih in obrazu ter tako ustvarijo vohalni indikator za druge takine. Medtem ko imajo takini malo naravnih plenilcev, lahko snežni leopardi plenijo teleta, plenilci, kot so leopardi, tigri, volkovi in ​​azijski črni medvedi, pa občasno ciljajo na odrasle. Takins uporablja zvok kašlja, da opozori čredo, ko začuti nevarnost, druge spodbudi, da pobegnejo v grmičevje in se skrijejo.

Na žalost Mednarodna zveza za ohranjanje narave (IUCN) vse podvrste takina obravnava kot ranljive. Nedavne raziskave kažejo, da je njihov obseg morda manjši, kot je bilo prej ocenjeno, kar kaže, da so morda izpostavljeni večjemu tveganju ogroženosti, kot se je sprva mislilo.

