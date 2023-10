Raziskovalci razvijajo magnetne nanodelce za čiščenje vode z ogljikovodiki

Poleg tega, da široka uporaba ogljikovodikov, ki so glavne sestavine fosilnih goriv, ​​prispeva k podnebni krizi zaradi izpustov toplogrednih plinov, predstavlja pomembne okoljske izzive. Ogljikovodiki so najpogostejši razred organskih onesnaževal na Zemlji in jih najdemo v surovi nafti, ki se pogosto uporablja kot gorivo za prevoz in ogrevanje, pa tudi v plastičnih materialih.

Kljub vse večji ozaveščenosti o uničujočih vplivih podnebnih sprememb je svetovno gospodarstvo še vedno močno odvisno od fosilnih goriv. Glede na nedavni članek, objavljen v Advanced Science, svetovna proizvodnja surove nafte in zemeljskega plina znaša milijarde ton, kar prispeva k sproščanju ogromnih količin toplogrednih plinov. Poleg dobro znanih okoljskih posledic je obsežna prisotnost onesnaženja z mikroplastiko, ki izhaja iz ogljikovodikov, sprožila zaskrbljenost. Mikroplastiko so našli na oddaljenih območjih, kot je Arktika, in celo v oblakih.

Reševanje tega nujnega vprašanja onesnaženja s plastiko in ogljikovodikov v vodi zahteva učinkovite rešitve. Čeprav si prizadevamo za prehod od fosilnih goriv in raziskovanje alternativnih možnosti za plastične izdelke, je potrebna zanesljiva metoda za odstranjevanje ogljikovodikov iz vode. Trenutne metode, kot sta posnemanje in flokulacija, lahko odstranijo le večje kose mikroplastike, manjši delci pa ostanejo nedotaknjeni.

Za reševanje tega problema je skupina raziskovalcev pod vodstvom Marcusa Halika na univerzi Friedrich-Alexander-Universität razvila univerzalno metodo sanacije z uporabo superparamagnetnih nanodelcev železovega oksida (SPION). Ti nanodelci so veliki približno 10 nm in imajo veliko aktivno površino. Lastnost superparamagnetizma SPION-ov omogoča enostavno zbiranje z uporabo zunanjega magneta.

Raziskovalci so pokazali učinkovitost njihove magnetne tehnologije čiščenja vode z uspešnim odstranjevanjem različnih ogljikovodikov, vključno z olji in delci mikroplastike, iz različnih vzorcev vode. Ugotovljeno je bilo, da je SPION mogoče reciklirati in uporabiti večkrat. Zanimivo je, da je po enem ciklu sanacije mešanica železovih delcev in plastičnih odpadkov še vedno pokazala lastnosti vpijanja olja, kar je preseglo čiste SPION-e same.

Čeprav je treba premagati še nekaj izzivov, kot je iskanje rešitve za recikliranje zbranih ogljikovodikov, ekipa verjame, da bo njihovo delo prispevalo k preprečevanju vstopa mikroplastike in organskih onesnaževal v oceane in druge vodne vire. Delajo tudi na razširitvi obsega onesnaževal, na katere lahko SPION cilja, vključno z anorganskimi onesnaževalci. Za uresničitev teh napredkov sta potrebna nadaljnji razvoj prototipa magnetnega separatorja in finančna podpora.

Ta inovativni pristop z uporabo magnetnih nanodelcev ponuja obetaven potencial za reševanje globalnega vprašanja onesnaženosti vode z ogljikovodiki. Z razvojem učinkovitih metod za odstranjevanje in recikliranje ogljikovodikov lahko ublažimo vplive na okolje in se premaknemo v bolj trajnostno prihodnost.

Referenca: Marcus Halik, et al., Trajnostna metoda za odstranjevanje celotnega obsega tekočih in trdnih ogljikovodikov iz vode, vključno z zbiranjem in recikliranjem, napredna znanost (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495