Švica in Poljska odlični na tekmovanju European Rover Challenge

By

Pred kratkim se je zaključila 9. tekmovanje European Rover Challenge v vesoljski robotiki, dve ekipi iz Švice in Poljske pa sta dokazali svoje sposobnosti in si zagotovili najvišja mesta na stopničkah. Kot končni zmagovalec se je izkazala ekipa AGH Space Systems iz Poljske, ki je žirijo navdušila s svojimi izjemnimi robotskimi veščinami. FHNW Rover Team in EPFL Xplore iz Švice sta osvojila drugo oziroma tretje mesto.

Tekmovanje je potekalo na največjem umetnem Marsyardu na svetu, ki je ekipam zagotavljalo realistično okolje za prikaz svojih sposobnosti. Letošnja prireditev je bila še bolj posebna zaradi uvedbe postopka certificiranja, ki zagotavlja, da imajo udeleženci potrebno znanje in veščine za tekmovanje.

Finale je bilo priča razburljivemu rivalstvu med ekipami z vsega sveta. Poleg hude konkurence je dogodek ponudil različne zanimivosti in presenečenja za udeležence. Imeli so priložnost srečati astronavta ESA Sławosza Uznańskega, uživati ​​v izkušnji kina na prostem, opazovati nočno nebo in celo upravljati roverje, brezpilotna letala in hodeče robote.

V finalu je sodelovalo skupno 35 akademskih ekip s skoraj vseh celin, od tega 20 ekip, ki so tekmovale na kraju samem, 15 pa na daljavo. Organizatorji so zasnovali zahtevne naloge, ki so ekipam predstavljale precejšnje ovire. Ena najtežjih nalog je bila rešitev zapletene geološke uganke, ki pa je uspela le redkim ekipam. Poleg tega je razgiban teren predstavljal velike izzive za roverje.

Zmagovalca tekmovanja sta bila AGH Space Systems iz Poljske v formuli ON-SITE in Makercie iz Nizozemske v formuli REMOTE. Poleg njih sta si drugo mesto priborila ekipa FNHW Rover Team iz Švice in DJS Antariksh iz Indije. Tretje mesto sta osvojila EPFL Xplore iz Švice in ProjectRED iz Italije.

Letošnji European Rover Challenge je pokazal impresivne sposobnosti in inovativnost sodelujočih ekip. Služi kot dokaz napredka v vesoljski robotiki in poudarja potencial za prihodnje misije na oddaljene planete. Tekmovanje ne le spodbuja zdravo konkurenco, ampak tudi omogoča izmenjavo znanja med udeleženci, kar dodatno napreduje na področju raziskovanja vesolja in robotike.

Viri:

European Rover Challenge (ERC)

Opredelitev pojmov:

1. European Rover Challenge (ERC): Prestižno vesoljsko robotsko tekmovanje, ki poteka vsako leto in izziva ekipe, da pokažejo svoje robotske sposobnosti v realističnem okolju, podobnem Marsu.

2. Formula NA KRAJIŠČU: Nanaša se na ekipe, ki tekmujejo na fizični lokaciji tekmovanja.

3. Formula NA DALJAVO: Nanaša se na ekipe, ki sodelujejo na daljavo z oddaljenih lokacij.

4. Marsyard: umetno okolje, zasnovano tako, da posnema površinske značilnosti in razmere na planetu Mars.