Tehnološka univerza Swinburne se je zapisala v zgodovino, ko je postala prva neameriška organizacija, ki se je kot znanstveni partner pridružila zelo cenjenemu observatoriju WM Keck na Havajih. To prelomno partnerstvo bo zelo koristilo raziskovalcem Swinburna, saj bo podvojilo njihovo število opazovalnih noči in jim dalo glas pri določanju znanstvenih in tehnoloških prednostnih nalog observatorija. Poleg tega bo družbi Swinburne omogočila nadgradnjo njihovega strokovnega znanja na področju najsodobnejših tehnologij z novimi instrumenti in projekti razvoja programske opreme.

Sodelovanje z Observatorijem Keck temelji na dolgoletnem 15-letnem partnerstvu družbe Swinburne s Caltechom, kar je privedlo do vrste izjemnih znanstvenih dosežkov. Raziskovalci Swinburna so prispevali prelomne prispevke, kot je razkrivanje notranjega delovanja protogalaksij z uporabo kozmičnega teleskopa, odkrivanje onesnaženosti vesolja, ki ga povzroča rojstvo novih zvezd, in odkrivanje fosila iz velikega poka s pomočjo velikanskega teleskopa.

Swinburne, ki je znan po svojih vrhunskih raziskavah astronomije in astrofizike, je v ospredju hitro rastočega vesoljskega in vesoljskega sektorja, ki naj bi ga do leta 1.1 ocenili na osupljivih 2040 bilijona ameriških dolarjev. Astronomi Swinburne so s svojimi najsodobnejšimi napravami pionirji na področju daljinskega upravljanja. delovanje teleskopov in jih nadzoruje iz nadzorne sobe, oddaljene več kot 9000 kilometrov, zahvaljujoč velikodušni donaciji dobrodelnega sklada Erica Ormonda Bakerja.

To novo znanstveno partnerstvo z observatorijem Keck bo v prihodnjem desetletju znatno okrepilo Swinburnov položaj in vpliv pri vodilnih znanstvenih prizadevanjih z velikim vplivom. Podkanclerka in predsednica Swinburna, profesorica Pascale Quester, je izrazila navdušenje in izjavila: "Ta zgodovinski sporazum bo pomagal zagotoviti prihodnost Avstralije kot vodilne v svetu na področju astronomije in vesoljske tehnologije."

Z razširjenim dostopom do nočnih opazovanj bodo astronomi Swinburna prevzeli vodilne vloge v znanstvenih programih z velikim vplivom. V sodelovanju z uglednimi institucijami in cenjenimi znanstveniki iz Caltecha, Univerze v Kaliforniji, Nase, Univerze na Havajih in drugod bodo vodili odkritja jutrišnje znanstvene krajine.

Začasni direktor observatorija Keck Rich Matsuda je dodal: »Navdušeni smo, da pozdravljamo Tehnološko univerzo Swinburne kot znanstvenega partnerja. Njihove vrednote, vizija in predanost služenju svetovni astronomski skupnosti so tesno povezani z našim poslanstvom. Skupaj se veselimo, da se bomo podali na vznemirljivo iskanje razkritja temeljnega znanja o vesolju, ki ostaja neodkrito.«

Veleposlanica Združenih držav v Avstraliji, njena ekscelenca Caroline Kennedy, je v video sporočilu pohvalila novo partnerstvo in priznala trajno sodelovanje med Avstralijo in ZDA na področju raziskovanja vesolja. Izrazila je pričakovanje prelomnih odkritij, ki bodo nastala iz tega izjemnega partnerstva.

Pogosta vprašanja

1. Kakšen je pomen pridružitve tehnološke univerze Swinburne observatoriju Keck?

Tehnološka univerza Swinburne je postala prva organizacija zunaj Združenih držav, ki se je kot znanstveni partner pridružila observatoriju WM Keck. To partnerstvo ne le podvoji število opazovalnih noči za raziskovalce Swinburna, ampak jim tudi daje besedo pri določanju znanstvenih in tehnoloških prednostnih nalog observatorija.

2. Kateri so nekateri znanstveni dosežki raziskovalcev Swinburna na področju astronomije in astrofizike?

Raziskovalci Swinburna so izjemno prispevali k temu področju, vključno z razkrivanjem notranjega delovanja protogalaksij, ugotavljanjem onesnaženosti vesolja, ki ga povzročajo novo nastale zvezde, in odkrivanjem fosila iz velikega poka.

3. Kako bo to partnerstvo koristilo Swinburnu in prihodnosti astronomije in vesoljske tehnologije v Avstraliji?

Združitev moči z observatorijem Keck bo znatno povečala možnosti Swinburna za vodenje vplivnih znanstvenih programov. To partnerstvo bo Avstraliji zagotovilo vodilni položaj v svetu na področju astronomije in vesoljske tehnologije ter prispevalo k rastočemu vesoljskemu in vesoljskemu sektorju v državi, ki naj bi bil do leta 1.1 ocenjen na 2040 bilijona ameriških dolarjev.

4. Kako bodo astronomi Swinburne upravljali teleskope na daljavo?

Astronomi iz Swinburna so razvili kontrolno sobo več kot 9000 kilometrov stran od observatorija, kar jim omogoča upravljanje teleskopov na daljavo.

5. Kdo je še vključen v to sodelovanje?

Raziskovalci Swinburna bodo sodelovali s cenjenimi znanstveniki in institucijami, kot so Caltech, Univerza v Kaliforniji, NASA, Univerza na Havajih in drugi, da bi vodili naslednjo generacijo velikih odkritij na področju astronomije in astrofizike.