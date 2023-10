Raziskovalci odkrivajo podobnosti med hitrimi radijskimi izbruhi in potresi

Raziskovalci na Univerzi v Tokiu so odkrili osupljive podobnosti med statističnim obnašanjem ponavljajočih se hitrih radijskih izbruhov (FRB) in potresov. FRB so intenzivni izbruhi radijskih valov, ki izvirajo zunaj naše galaksije in običajno trajajo nekaj milisekund. Astronomi pa so opazili tudi tisočkrat krajše izbruhe.

Študija, ki sta jo izvedla astrofizika Tomonori Totani in Yuya Tsuzuki z Univerze v Tokiu, je analizirala nabor podatkov 7000 izbruhov iz treh ponavljajočih se virov FRB. Podatki so bili zbrani s teleskopi, kot sta observatorij Arecibo v Portoriku in sferični teleskop petstometrske odprtine na jugozahodu Kitajske. Eden od virov, FRB20121102A, je oddaljen več kot tri milijarde svetlobnih let in je bil prvi odkriti repetitor FRB.

Raziskovalci so ugotovili, da so časi prihoda izbruhov iz FRB20121102A pokazali visoko stopnjo korelacije, pri čemer je veliko izbruhov prispelo v sekundi drug za drugim. Ta korelacija je zbledela v daljših časovnih obdobjih, pri čemer so izbruhi, ločeni z več kot sekundo, prihajali naključno. Vedenje je podobno temu, kako potresi povzročijo sekundarne popotresne sunke po potresu, vendar postanejo nepredvidljivi, ko popotresna epizoda mine.

Poleg tega so raziskovalci odkrili, da stopnja "popotresnih sunkov" FRB sledi zakonu Omori-Utsu, ki označuje pojav potresnih sunkov na Zemlji. Ugotovili so, da ima vsak izbruh 10–50 % možnosti, da povzroči popotresni sunek, odvisno od izvora. Zanimivo je, da je verjetnost ostala nespremenjena, tudi ko se je aktivnost FRB v dani epizodi nenadoma povečala.

Medtem ko obstaja velika razlika med FRB in potresi – energije časovno koreliranih FRB so popolnoma nekorelirane – raziskovalci to razliko pripisujejo omejenemu dinamičnemu razponu v podatkih FRB v primerjavi s potresi.

Te ugotovitve temeljijo na prejšnjih raziskavah astronomov na Kitajskem leta 2018, ki so pokazali, da je porazdelitev energije FRB mogoče opisati z uporabo Gutenberg-Richterjevega potresnega zakona.

Raziskava odpira poti za nadaljnje raziskovanje lastnosti jedrske snovi v nevtronskih zvezdah, kar bi lahko zagotovilo vpogled v izvor FRB. Študija je bila objavljena v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

