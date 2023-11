Svetloba: presenetljiv katalizator za izhlapevanje in njegove možne posledice

Izhlapevanje tekoče vode, ki je dobro raziskan fizični proces na Zemlji, ima lahko v igri presenetljiv dejavnik: svetlobo samo. Nedavni poskusi, ki so jih izvedli raziskovalci na Tehnološkem inštitutu Massachusetts (MIT), so osvetlili povsem nov vir izhlapevanja, ki bi lahko imel večji preobrazbeni učinek na tekočo vodo kot sama toplota. To odkritje izziva trenutno razumevanje vodnega kroga in odpira nove možnosti za različna znanstvena področja.

V zgodovini so proces izhlapevanja vode pripisovali toploti. Vendar pa nedoslednosti v stopnjah izhlapevanja vode v zadnjih letih begajo matematike in znanstvenike. V študiji, izvedeni leta 2022, so raziskovalci opazili stopnjo izhlapevanja, ki je za 278 odstotkov presegla toplotno mejo tekoče vode.

Sprva skeptični do teh ugotovitev so se raziskovalci MIT lotili raziskovanja alternativnih razlag. S svojimi poskusi so odkrili, da lahko svetloba v odsotnosti toplote povzroči izhlapevanje tekoče vode. To razkritje je še posebej zanimivo, ker je znano, da voda absorbira predvsem toploto, ne svetlobe. To pojasnjuje, zakaj lahko sončna svetloba prodre v oceanske globine, ko je voda čista, kar nam omogoča, da vidimo oceansko dno od zgoraj.

Raziskovalci so ugotovili, da lahko z usmerjanjem barvnih luči na hidrogelni material, napolnjen z vodo, izmerijo količino vode, izgubljene z izhlapevanjem. Uporabljene luči so bile zaščitene pred oddajanjem toplote, vendar so vseeno sprožile nastanek kondenzacije na materialu.

Glede na potencialni pomen tega odkritja so raziskovalci MIT ta pojav skovali kot "fotomolekularni učinek". Če lahko svetloba brez toplote res povzroči izhlapevanje, ima to globoke posledice za področja, kot je razsoljevanje. Izkoriščanje tega znanja bi lahko pripeljalo do bistveno bolj učinkovitih in stroškovno učinkovitih postopkov razsoljevanja, kar bi potencialno potrojilo ali početverilo njihovo trenutno produktivnost.

FAQ

V: Kako svetloba povzroči izhlapevanje?

O: Raziskovalci MIT so odkrili, da lahko sama svetloba v odsotnosti toplote povzroči izhlapevanje tekoče vode. Medtem ko voda primarno absorbira toplotno energijo, ta študija kaže, da lahko absorbira tudi svetlobo, kar sproži učinek izhlapevanja, ko je izpostavljena določenim valovnih dolžinam svetlobe.

V: Kakšne posledice ima to odkritje?

O: Ta ugotovitev izpodbija tradicionalno razumevanje izhlapevanja vode, kar vodi v ponovno oceno vodnega kroga. Poleg tega predstavlja nove priložnosti za izboljšanje procesov razsoljevanja, zaradi česar so lahko znatno učinkovitejši in stroškovno učinkovitejši.

V: Ali potekajo prizadevanja za potrditev teh ugotovitev?

O: Da, raziskovalci MIT so že začeli sodelovati z drugimi strokovnjaki, da potrdijo in nadalje raziščejo svoje rezultate. Druge raziskovalne skupine prav tako razmišljajo o poskusih ponovitve ugotovitev, s čimer bi zagotovile pregled in neodvisno preverjanje tega prelomnega odkritja.

V: Kako lahko to odkritje vpliva na modeliranje podnebnih sprememb?

O: Z izboljšanjem našega razumevanja izhlapevanja lahko to odkritje izboljša modeliranje podnebnih sprememb. Ugotovitve bi lahko prispevale k natančnejšim napovedim in ocenam vodnega kroga in njegovega vpliva na globalne podnebne vzorce.

V: Kje lahko najdem več podrobnosti o tej raziskavi?

O: Študija, ki so jo izvedli raziskovalci MIT, je bila objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).