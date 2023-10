Botsko upravljani teleskopi Bright Transient Survey (BTS) odkrivajo, potrdijo in razvrstijo novo supernovo

Skupina znanstvenikov in astronomov je z uspešno uporabo tehnologij umetne inteligence (AI) in strojnega učenja naredila pomemben preboj pri preučevanju supernov. Astronomi so uporabili bot projekt Bright Transient Survey (BTS) kot del širše pobude za opazovanje in razvrščanje supernov, ki presegajo določeno raven svetlosti.

BTSbot, ki so ga razvili študentje in profesorji na univerzi Northwestern, je lahko identificiral in razvrstil supernovo v realnem času, s čimer je odpravil potrebo po človeškem posredovanju za potrditev dogodka. Z odstranitvijo "človeškega posrednika" bot daje raziskovalcem več časa za analizo nebesnega dogodka.

Docent Adam Miller z univerze Northwestern je izrazil pomen tega razvoja in izjavil, da bi nadaljnje izpopolnjevanje modelov lahko robotu omogočilo izolacijo specifičnih podtipov zvezdnih eksplozij. To bi bistveno okrepilo preučevanje kozmičnih eksplozij in prispevalo k razvoju novih hipotez za razlago njihovega izvora.

Medtem ko so nekateri posamezniki izrazili zaskrbljenost glede zamenjave ljudi z umetno inteligenco, je Miller poudaril, da je končni cilj večja učinkovitost. Projekt BTS, ki se je začel leta 2018, ima zdaj obsežno bazo podatkov z več deset tisoč supernovami. Ti podatki ekipi omogočajo usposabljanje in izboljšanje sposobnosti bota za avtomatizacijo postopka odkrivanja in razvrščanja.

Uspešna uporaba umetne inteligence in strojnega učenja na tem področju pomeni pomemben napredek v astronomskih raziskavah. S sodelovanjem teleskopov BTS, ki jih upravlja bot, sta odkrivanje in razvrščanje novih supernov zdaj učinkovitejša kot kdaj koli prej.

Viri:

– Izvirni članek: [Vir]

– Definicija supernove: supernova je močna eksplozija, ki se pojavi na koncu življenjskega cikla zvezde, kar povzroči sprostitev ogromne količine energije in nastanek novih elementov.

– Opredelitev AI: Umetna inteligenca se nanaša na razvoj računalniških sistemov, ki so sposobni opravljati naloge, ki običajno zahtevajo človeško inteligenco, kot so vizualno zaznavanje, prepoznavanje govora in odločanje.

– Opredelitev strojnega učenja: strojno učenje je podmnožica umetne inteligence, ki vključuje uporabo algoritmov, ki računalnikom omogočajo učenje in razlago podatkov brez eksplicitnega programiranja.

– Northwestern University: [Vir]