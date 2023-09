Študija ugotavlja, da se supermasivne črne luknje hranijo hitreje, kot je bilo pričakovano

Povzetek:

Skupina znanstvenikov je odkrila, da imajo supermasivne črne luknje morda prej neznano "dostavno službo", ki jim zagotavlja plin in prah, ki jih porabijo veliko hitreje, kot se je prej verjelo. Te ugotovitve bi lahko zagotovile vpogled v to, kako ti kozmični titani porabljajo okoliški material in vplivajo na razvoj galaksij. Raziskava, ki temelji na 3D simulacijah z visoko ločljivostjo, je pokazala, da lahko črne luknje porabijo plin in prah v nekaj mesecih, ne pa v več sto ali tisoč letih. Ta hiter proces hranjenja lahko pojasni hitra nihanja, opažena v nekaterih kvazarjih, ki so svetla središča aktivnih galaksij. Simulacije so tudi pokazale, da se notranji del akrecijskega diska, od koder prihaja večina svetlobe kvazarja, uniči in nato ponovno napolni, kar kaže na bolj kaotično okolje hranjenja. Poleg tega poravnava akrecijskih diskov z vrtenjem črne luknje, ki so jo prej domnevali znanstveniki, morda ni točna, kar vodi k ponovnemu razumevanju procesa hranjenja supermasivnih črnih lukenj.

Supermasivne črne luknje, katerih mase so milijone ali milijarde krat večje od mase sonca, se nahajajo v središčih večine galaksij. Ko so obdani z akrecijskimi diski iz plina in prahu, poganjajo kvazarje, izjemno svetleča središča aktivnih galaksij. Dinamika hranjenja črne luknje je bila osrednje vprašanje v fiziki akrecijskega diska, saj bi razumevanje, kako plin doseže črno luknjo, omogočilo vpogled v dolgo življenjsko dobo in svetlost diska. Simulacije visoke ločljivosti z uporabo superračunalnika Summit so pokazale, da zvijanje in trganje akrecijskega diska, ki ga povzroča vrtenje črne luknje, povzroči razdelitev diska na notranji in zunanji "poddisk". Črna luknja začne svoj obrok tako, da požre plin in prah v notranjem disku, medtem ko snov iz zunanjega diska zapolni vrzeli, ki ostanejo za seboj. Ta proces prehranjevanja, polnjenja in ponovnega prehranjevanja lahko poteka v nekaj mesecih, kar vodi do veliko hitrejšega hranjenja, kot je bilo prej ocenjeno.

Simulacije ekipe tudi izpodbijajo domnevo, da so akrecijski diski poravnani z vrtenjem črne luknje. Plin, ki napaja te črne luknje, ne pozna nujno rotacije črne luknje, kar vodi v bolj turbulentno in neurejeno okolje. Učinek Lense-Thirring igra pomembno vlogo pri tem procesu, saj povzroči nihanje akrecijskih diskov in hitrejše vrtenje notranjega območja. Zvijanje diskovnega sistema vodi do trkov med plini iz različnih območij, pri čemer se material približa črni luknji in sčasoma povzroči, da se disk razcepi. Notranji in zunanji disk se nato razvijata ločeno in razvijeta različna nihanja, ki bolj spominjajo na obroče žiroskopa kot na vrtečo se ploščo.

Ti novi vpogledi v hitrost hranjenja črnih lukenj in dinamiko akrecijskih diskov bi lahko imeli posledice za razumevanje evolucije galaksij in obnašanja kvazarjev. Izpodbijajo prejšnje teoretične modele in poudarjajo potrebo po nadaljnjih raziskavah in opazovanjih za popolno razumevanje zapletenih procesov, ki se dogajajo okoli supermasivnih črnih lukenj v vesolju.

Viri:

– Scientific American – “Supermasivne črne luknje so veliki debeli nasilneži”

– Northwestern University – »Supermasivne črne luknje so takšna obremenitev ob obrokih«