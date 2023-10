Old Diamonds razkrivajo vpogled v cikel superkontinenta

V nedavni študiji raziskovalcev z univerze Witwatersrand so geokemične analize in datiranje vključkov v diamantih osvetlile nastanek in selitev starodavne superceline Gondvane. Ugotovitve zagotavljajo dragocen vpogled v kompleksne procese, ki oblikujejo zemeljsko površje.

Soavtorica študije, Karen Smit, je pojasnila, da so diamanti nastali v velikih globinah pod Gondvano, ko je superkontinent prekril južni pol, pred 650–450 milijoni let. Gostiteljske kamnine za diamante so med nastajanjem diamantov postale vzgonske in prenašale subduciran material plašča ter same diamante. Ta material je nato prispeval k rasti superceline od spodaj.

Ko je Gondvana pred približno 120 milijoni let začela razpadati, so bili diamanti, ki vsebujejo drobne vključke gostiteljske kamnine, prineseni na površje Zemlje zaradi silovitih vulkanskih izbruhov. Ti izbruhi, ki so se zgodili v današnji Braziliji in zahodni Afriki, sovpadajo z lokacijami celinskih fragmentov Gondvane. To nakazuje, da so diamanti migrirali z različnimi deli superceline, ko se je ta razpršila, in tako postali "prilepljeni" na svoje podlage.

Študija razkriva, da so diamanti v veliki meri potovali navpično in vodoravno po Zemlji ter sledili nastanku in razvoju superceline. Ta zapletena zgodovina kaže tudi na morebiten nov način rasti celine, saj je bil razmeroma mlad material priraščen na korenine starodavnih celinskih fragmentov, ki so jih zgostili in zvarili skupaj.

Diamanti imajo zaradi svoje trdnosti in trajnosti edinstveno vlogo pri razumevanju geoloških procesov na Zemlji. So eni redkih mineralov, ki lahko preživijo in zapišejo starodavne cikle ustvarjanja in uničenja, povezane s supercelinami.

Ugotovitve študije ponujajo tudi vpogled v tektoniko plošč in globoke geološke procese. Superkontinenti, kot je Gondvana, lahko vplivajo na subdukcijo globokih oceanskih plošč, ki je ključno gonilo tektonike plošč. Razumevanje teh procesov je bilo zahtevno, vendar analiza starih diamantov nudi neposreden vpogled v globoko delovanje Zemlje in njihov odnos do cikla superkontinenta.

Viri:

– Univerza Witwatersrand