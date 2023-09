Detektor toplogrednih plinov, ki ga je izdelala NASA, za pobudo Carbon Mapper Initiative se bliža lansiranju

Nasin Laboratorij za reaktivni pogon (JPL) je razvil najsodobnejši slikovni spektrometer, ki je zasnovan za merjenje toplogrednih plinov metana in ogljikovega dioksida iz vesolja. Ta instrument se je premaknil korak bližje lansiranju, potem ko je bil dostavljen Planet Labs PBC v San Franciscu.

Slikovni spektrometer je del pobude Carbon Mapper, ki jo vodi neprofitna organizacija Carbon Mapper. Organizaciji bo omogočil natančno določanje in merjenje virov metana in ogljikovega dioksida, s posebnim poudarkom na "superemiterjih", ki so odgovorni za znaten delež svetovnih emisij toplogrednih plinov.

Koalicija Carbon Mapper, ki jo sestavljajo Carbon Mapper, JPL, Planet, California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University in University of Arizona, sodeluje v tem javno-zasebnem prizadevanju za zbiranje podatkov o emisijah toplogrednih plinov. .

Slikovni spektrometer deluje tako, da meri valovne dolžine svetlobe, ki jo odbija zemeljska površina in absorbirajo plini v ozračju. Različni plini absorbirajo različne valovne dolžine svetlobe in ustvarijo edinstven spektralni "prstni odtis", ki ga lahko slikovni spektrometer prepozna. To omogoča natančno merjenje in kvantifikacijo emisij toplogrednih plinov.

Pred vključitvijo v satelit Tanager, ki ga je zasnoval Planet, je bil spektrometer podvržen strogemu testiranju pri JPL, da bi zagotovili njegovo odpornost v ekstremnih razmerah vesolja. Uspešni testi so vključevali izpostavljanje spektrometra intenzivnim vibracijam in ekstremnim temperaturam. Vzorec metana je bil uporabljen tudi za testiranje dokončanega instrumenta v vakuumski komori, kar je povzročilo jasen spektralni prstni odtis plina.

Izstrelitev satelita z vgrajenim slikovnim spektrometrom je predvidena za začetek leta 2024. Cilj pobude Carbon Mapper je uporaba podatkov, zbranih s tem instrumentom, skupaj z drugimi obstoječimi instrumenti, kot je Nasin spektrometer za raziskovanje virov mineralnega prahu na površini Zemlje (EMIT). na Mednarodni vesoljski postaji, da bi zagotovili celovit pregled emisij toplogrednih plinov iz točkovnih virov po vsem svetu.

To sodelovanje med vlado, filantropijo in industrijo je primer, kako lahko inovativni pristopi vodijo do izjemnih zmogljivosti s potencialom globalnega vpliva.

Viri:

