Vesoljsko plovilo Juno razkriva osupljive slike Jupitrovih lun

Nasino vesoljsko plovilo Juno je posnelo dih jemajoče slike Jupitrove lune Io, ki prikazujejo njeno vulkansko aktivnost. Io, najbolj vulkansko nebesno telo sončnega sistema, je znano po nenehnih eksplozijah in je Jupitrova najbolj notranja luna. Juno, ki že več kot sedem let preučuje Jupiter in njegove lune, je nedavno zaključila svojo 55. orbito, med katero je dobila bližnje posnetke Ia.

Junoine slike prikazujejo Iovo vulkansko površino s pikami, s 15 sličicami, ki prikazujejo različne predele lune. Te slike, ki jih je posnel Jason Perry z Univerze v Arizoni, prav tako razkrivajo vulkanske oblake blizu dna okvirjev. Vesoljsko plovilo se je površju Io približalo na 7,260 milj, kar je znanstvenikom omogočilo podroben vpogled v zanimive geološke značilnosti lune.

Vulkanska aktivnost Ia izhaja iz segrevanja ob plimovanju, ki ga povzroča nenehno raztezanje lune zaradi Jupitrove močne gravitacijske sile. Znanstveniki ocenjujejo, da na Iu v danem trenutku aktivno izbruhne več kot 150 vulkanov. Podatki, ki jih je zbral Juno, bodo prispevali k razumevanju Iovih vulkanskih procesov in pomagali pri načrtovanju prihodnjih misij za raziskovanje zunanjih lun sončnega sistema.

Juno, ki je bila prvotno zasnovana za 32 orbit, je zaradi izjemne zmogljivosti privedla do podaljšanja misije do leta 2025. Te razširjene operacije omogočajo Juno, da nadaljuje z raziskovanjem Jupitrovih lun, kar zagotavlja dragocen vpogled v sestavo in dejavnost teh oddaljenih svetov. Slike, ki jih je pridobil Juno, bodo služile kot dragocen vir za prihajajoče misije, kot sta Nasin Europa Clipper, ki bo izstreljen v bližnji prihodnosti, in Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) Evropske vesoljske agencije, ki naj bi raziskoval Evropo, Ganimed in Kalisto leta zgodnjih 2030-ih.

