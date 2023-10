Osupljiva slika, ki jo je posnel Nasin satelit DSCOVR, prikazuje kolobarjasti sončni mrk z milijon milj stran

By

Nasina kamera EPIC (Earth Polichromatic Imaging Camera), ki je vgrajena v satelit DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), je posnela osupljivo sliko kolobarjastega sončnega mrka z razdalje milijon milj. Slika prikazuje zatemnjeno območje nad ZDA, ki ga je povzročila lunina senca, ko je prešla med Zemljo in Soncem.

DSCOVR, ki ga skupaj upravljajo NASA, NOAA in ameriške zračne sile, je SpaceX lansiral leta 2015. Njegova glavna naloga je spremljanje sončnih vetrov za napovedi vesoljskega vremena, zajema pa tudi slike Zemlje. Satelit se nahaja na Lagrange Point 1, gravitacijsko stabilnem območju približno milijon milj od Zemlje.

Obročasti sončni mrk se zgodi, ko se Zemlja, luna in sonce poravnajo tako, da ustvarijo lunino senco in »ognjeni obroč«. Za razliko od popolnega sončnega mrka, kjer luna popolnoma zakrije sonce, med obročastim sončnim mrkom luna le delno prekrije sončev disk in okoli njega ustvari svetel obroč. Ta pojav se običajno opisuje kot "ognjeni obroč".

Vrh kolobarjastega sončnega mrka je bil viden le vzdolž ozkega pasu, ki se je raztezal čez devet ameriških zveznih držav, od Oregona do Teksasa. Dogodku so bili lahko priča tudi deli Srednje in Južne Amerike. Varno opazovanje mrka je zahtevalo uporabo posebnih očal ali gledalcev.

Slika, ki jo je posnela naprava EPIC, ponuja edinstveno in dih jemajočo perspektivo obročastega sončnega mrka, ki prikazuje neverjetno lepoto in nebesne čudeže našega vesolja.

