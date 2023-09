Črevesni mikrobiom, povezan z zdravjem kosti in tveganjem za osteoporozo, kaže študija

Nedavna študija kaže, da lahko naš črevesni mikrobiom igra vlogo pri zdravju naših kosti in pomaga preprečevati tveganje za osteoporozo in zlome. Študija, objavljena v Frontiers in Endocrinology, raziskuje področje "osteomikrobiologije" in njen potencial za spreminjanje črevesnih mikrobiomov za boljše zdravje kosti.

Raziskovalci Hebrew SeniorLife in Hinda in Arthur Marcus Institute for Aging Research v ZDA so izvedli študijo na starejših moških, da bi identificirali spremenljive dejavnike, ki prispevajo k zdravju skeleta. S slikanjem roke in noge z visoko ločljivostjo so ugotovili, da so nekatere bakterije negativno povezane z zdravjem kosti pri starejših odraslih.

Ena od bakterij, Akkermansia, je bila povezana z debelostjo, medtem ko je bila bakterija Clostridiales DTU089 večja pri posameznikih z nižjo telesno aktivnostjo in vnosom beljakovin. Prejšnje študije so ugotovile povezave med vnosom beljakovin, telesno dejavnostjo in zdravjem skeleta.

Študija je odkrila vzorce, ki kažejo, da je večja številčnost določene mikrobiote povezana s slabšimi meritvami kostne gostote in mikroarhitekture. Raziskovalci predlagajo nadaljnje študije za raziskovanje odnosov med specifičnimi vrstami bakterij v črevesju in celovitostjo skeleta. Prav tako želijo identificirati funkcionalne poti, na katere vplivajo te bakterije in lahko vplivajo na zdravje kosti.

Čeprav je prezgodaj sklepati, ali imajo sami bakterijski organizmi neposredne učinke na zdravje okostja, ugotovitve kažejo, da bi lahko bil črevesni mikrobiom tarča za vplivanje na zdravje okostja v prihodnosti. Nekatere bakterije v črevesju lahko povzročijo nizko stopnjo vnetja, kar lahko vpliva na zdravje kosti.

Razumevanje odnosa med črevesnim mikrobiomom in zdravjem kosti bi lahko prispevalo k razvoju intervencij za preprečevanje osteoporoze in zlomov. Nadaljnje raziskave na tem področju lahko zagotovijo vpogled v možne terapevtske pristope za izboljšanje zdravja kosti, ki temeljijo na manipulaciji črevesnega mikrobioma.

