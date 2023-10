Študija kaže, da ima materina mikrobiota ključno vlogo pri razvoju ploda

V nedavni finski študiji, objavljeni v BMC Biology, so raziskovalci odkrili pomembne razlike v genski aktivnosti v plodovem črevesju, možganih in posteljici, odvisno od mikrobiote matere in spojin, ki jih proizvajajo. Te ugotovitve dokazujejo, da je materina mikrobiota ključnega pomena za razvoj in zdravje njenih potomcev.

Pred to študijo je bilo malo znanega o mehanizmih in interakcijah med materino mikrobioto in razvojem ploda. Da bi to raziskali, so raziskovalci primerjali fetuse iz normalnih mišjih samic s tistimi iz mišjih samic brez klic, ki živijo v sterilnem okolju. Analizirali so izražanje genov in koncentracije metabolitov v črevesju ploda, možganih in posteljici.

Rezultati so razkrili pomembne razlike v izražanju genov med fetusi brezklicnih in normalnih mišjih samic. V črevesju so bili imunski sistem in geni za interakcijo med gostiteljem in mikrobom manj aktivni pri plodovih samic brez klic. Poleg tega so opazili razlike v izražanju genov, povezanih z razvojem živčnega sistema in delovanjem v možganih, ter genov, ki uravnavajo nosečnost v placenti.

Razlike v izražanju genov so bile bolj izrazite pri moških plodovih, kar kaže, da so lahko bolj občutljivi na učinke materine mikrobiote. Raziskovalci so odkrili tudi prej neznane spojine v plodu, ki so verjetno mikrobne in ključne za individualni razvoj.

Izvajajo se nadaljnje raziskave, da bi raziskali pojavnost mikrobnih metabolitov pri drugih sesalcih in razumeli posledice pomanjkljivosti v interakcijah med gostiteljem in mikrobom v zgodnjih življenjskih obdobjih. Ugotovitve te študije lahko prispevajo k boljšemu razumevanju izvora nekaterih motenj in usmerjajo prihodnje strategije preprečevanja in zdravljenja.

Viri:

Aleksi Husso et al, Vplivi materine mikrobiote in mikrobnih metabolitov na plodovo črevo, možgane in posteljico, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Univerza v Helsinkih