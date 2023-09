Potencialna povezava med COVID-19 in Alzheimerjevo boleznijo

Nedavna študija je osvetlila potencialni molekularni mehanizem, ki bi lahko pojasnil kognitivne simptome, vključno z »možgansko meglo«, ki jih doživljajo posamezniki, okuženi z virusom SARS-CoV-2. Raziskava tudi nakazuje možno povezavo med COVID-19 in razvojem ali poslabšanjem Alzheimerjeve bolezni.

Študija, ki so jo vodili Cristina Di Primio in njeni sodelavci, je raziskovala učinke okužbe s SARS-CoV-2 na nevronske celice in modele miši. Ekipa se je osredotočila na beljakovino, imenovano Tau, ki je znana po svoji vlogi pri razvoju Alzheimerjeve bolezni. Pri posameznikih z Alzheimerjevo boleznijo se molekule Tau zapletajo in zlepijo v nevrone.

Raziskava je pokazala, da ko SARS-CoV-2 okuži nevronske celice ali mišje možgane, sodeluje s Tau, kar povzroči proces, imenovan hiperfosforilacija. Ta proces vključuje dodajanje fosfatnih skupin k Tau na specifičnih vezavnih mestih. Zanimivo je, da hiperfosforilacija, opažena v študiji, odraža vzorce fosforilacije, opažene pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo.

Poleg tega so raziskovalci odkrili znatno povečanje ravni Tau v netopni frakciji okuženih celic, kar kaže na patološke spremembe beljakovin. Ni jasno, ali so te spremembe neposredna posledica virusa ali del celičnega obrambnega odziva.

Medtem ko študija zagotavlja dragocen vpogled v potencialno povezavo med COVID-19 in Alzheimerjevo boleznijo, je potrebnih več raziskav, da bi v celoti razumeli osnovne mehanizme in ugotovili klinični pomen. Kljub temu te ugotovitve poudarjajo pomen nadaljnjega raziskovanja dolgoročnih nevroloških učinkov COVID-19.

Na splošno ta študija prispeva k vse večjemu številu dokazov, ki kažejo, da ima lahko okužba s COVID-19 posledice poleg respiratornih simptomov. Interakcija med SARS-CoV-2 in Tau odpira zanimive možnosti za prihodnje raziskave in razvoj terapevtskih posegov.

Referenca dnevnika: Di Primio, C., et al. (2023) Okužba s koronavirusom 2 s hudim akutnim respiratornim sindromom povzroči patološki podpis Tau v nevronih. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Opomba: Izvirni članek ponuja podrobnejše informacije in je dostopen prek navedene reference revije.)