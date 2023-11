Znanstveniki iz Kitajske in ZDA so prišli do prelomnega odkritja, ki uvaja nov pogled na nastanek lune. Nedavna raziskava, objavljena v reviji Nature, nakazuje, da bi lahko bila dva ogromna predmeta, zakopana v Zemljinem globokem plašču, ostanka od nastanka Lune pred približno 4.5 milijarde let.

V skladu s prevladujočo teorijo znanstveniki domnevajo, da je luna nastala po trku planeta velikosti Marsa, imenovanega Theia, z Gaio ali zgodnjo Zemljo. Ta silovit trk je zgornjo plast Zemlje pognal v vesolje, kjer so se drobci sčasoma združili, da je nastala luna.

Mednarodna ekipa, ki jo sestavljajo raziskovalci s Kalifornijskega tehnološkega inštituta, Državne univerze v Arizoni in Šanghajskega astronomskega observatorija (SHAO), je ponudila prepričljive dokaze v podporo tej hipotezi. Domnevajo, da pod afriško celino in Tihim oceanom obstajata dve anomaliji s precejšnjimi dimenzijami in nizkimi potresnimi hitrostmi v najnižjem plašču Zemlje. Verjamejo, da bi lahko te anomalije izhajale iz materialov plašča Theia (imenovanih TMM), ki imajo samo po sebi gostoto za 2 do 3.5 odstotka večjo od gostote proto-zemeljskega plašča.

S simulacijami ogromnih udarcev je ekipa razkrila, da se je del Theiinega plašča potencialno združil s trdnim spodnjim plaščem proto-Zemlje in obstal v njem po kataklizmičnem dogodku, ki je oblikoval Luno.

Ena presenetljiva značilnost Theiinih ostankov, podobnih luninim kamnom, je njihova visoka vsebnost železa, zaradi česar imajo gostejšo sestavo glede na njihovo okolico. Po trku so se te goste kepe, ki obsegajo več deset kilometrov, verjetno potopile in se nakopičile v termokemične kupe na vrhu Zemljinega jedra in na koncu preživele do danes. Znanstveniki trdijo, da je ta proces naravna posledica velikanskega udarca, ki je povzročil Luno.

Posledice tega odkritja segajo onkraj lunarne znanosti. Raziskovalcem ponuja inovativno lečo, skozi katero lahko razumejo notranjo strukturo Zemlje, njen dolgoročni razvoj in celo nastanek notranjega sončnega sistema. Poleg tega soavtor Deng Hongping iz SHAO predlaga, da bi ta študija lahko zagotovila dragocene vpoglede v možnost bivanja eksoplanetov zunaj našega sončnega sistema.

Pogosta vprašanja:

V: Kakšna je prevladujoča teorija o nastanku lune?

O: Prevladujoča teorija nakazuje, da je luna nastala po trku planeta velikosti Marsa z imenom Theia z Gaio ali zgodnjo Zemljo.

V: Kateri dokazi podpirajo hipotezo o relikvijah, ki tvorijo luno v globokem Zemljinem plašču?

O: Prisotnost dveh anomalij velikosti celine z nizkimi seizmičnimi hitrostmi v najnižjem plašču, pod afriško celino oziroma Tihim oceanom, velja za možen dokaz materialov plašča Theia, ki so se združili z zemeljskim plaščem po nastanku lune.

V: Kako so lahko Theiine relikvije preživele do danes?

O: Po velikanskem trku so se gosti madeži Theiinih ostankov potopili in nabrali v termokemične kupe na vrhu Zemljinega jedra, kjer so verjetno vztrajali do danes.