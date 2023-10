Ljudje s HIV pri večjem tveganju za ponovno okužbo s COVID-19, ugotavlja študija

Nova študija, ki so jo vodili Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC), razkriva, da imajo posamezniki s HIV (PWH) višje stopnje ponovne okužbe s COVID-19 v primerjavi s tistimi brez HIV (PWOH).

Študija, objavljena v Emerging Infectious Diseases, je analizirala podatke 453,587 odraslih v Chicagu, ki so bili okuženi s SARS-CoV-2 od svoje začetne okužbe do maja 2022. Raziskovalci so pregledali rezultate testov za COVID-19 in zapise o cepljenju, povezane s Chicago's Enhanced HIV/ Sistem poročanja o aidsu.

Študija je pokazala, da je 5.3 % COVID-pozitivnih posameznikov doživelo ponovno okužbo, vključno s 6.7 % PWH in 5.2 % PWOH. PWH je imela stopnjo ponovne okužbe 66 na 1,000 oseb-let, kar je več kot 50 na 1,000 oseb-let med PWOH. Po prilagoditvi za druge dejavnike je imela PWH znatno višjo stopnjo ponovne okužbe s COVID-19 (1.46 na 1,000 oseb-let) v primerjavi s PWOH.

Ugotovljeno je bilo, da so bili med posamezniki, ki so doživeli ponovno okužbo, PWH običajno starejši (s povprečno starostjo 43 let) v primerjavi s PWOH (s povprečno starostjo 36 let). Prav tako je bila verjetnost, da so PWH pogosteje moški (79.3 % proti 40.9 %) in črnci (53.7 % proti 27.0 %). Poleg tega je imela oseba s PWH večjo verjetnost, da je prejela primarno serijo cepiva proti COVID-19 in obnovitveno cepljenje v primerjavi s PWOH (31.8 % v primerjavi z 22.1 %). Zanimivo je, da manjši odstotek PWH ni bil cepljen v času prve okužbe v primerjavi z PWOH (87.5 % v primerjavi z 91.0 %).

Študija poudarja pomen PWH po priporočenem urniku cepljenja proti COVID-19, vključno s prejemanjem poživitvenih odmerkov, za zmanjšanje tveganja ponovne okužbe s SARS-CoV-2. Od stanovalcev, ki so prejeli cepivo pred prvo okužbo, jih je 54.2 % zaključilo primarno serijo cepiv Pfizer/BioNTech. Med posamezniki, ki so doživeli ponovno okužbo, jih je 39.6 % zaključilo primarno serijo, vendar še niso prejeli obnovitvenega zdravljenja.

Ne glede na različni val in koledarsko četrtletje je PWH dosledno kazal višjo stopnjo ponovne okužbe kot PWOH. Najvišja incidenca ponovne okužbe med osebami z virusom HIV se je zgodila med prevlado seva Omicron, s 50 primeri na 1,000 osebo-let. Na splošno so poročali o več kot 16 ponovnih okužbah na 1,000 osebo-let med osebami s HIV.

Da bi preprečili ponovne okužbe s SARS-CoV-2, avtorji poudarjajo, da se morajo PWH držati priporočenega razporeda cepljenja proti COVID-19, vključno s poživitvenimi odmerki.

