Študija ugotavlja, da verska pripadnost ne vpliva na uporabo spletne pornografije v Nemčiji

Nedavna študija, objavljena v Archives of Sexual Behavior, je raziskala razmerje med versko pripadnostjo in uporabo spletne pornografije v Nemčiji. Raziskovalci so uporabili podatke plošče za spletno sledenje v kombinaciji s podatki ankete, da bi pridobili vpogled v spletno vedenje različnih verskih skupin.

V nasprotju s prejšnjimi študijami, ki so nakazovale močno povezavo med religioznostjo in uporabo pornografije, ugotovitve kažejo, da so nemški katoličani, protestanti in versko nepovezani podobno verjetno uporabljali spletno pornografijo. Po drugi strani pa se pripadniki manjšinskih ver, kot so muslimani ali pravoslavni kristjani, redkeje ukvarjajo s spletno pornografijo.

Študija je pokazala tudi kontrastne rezultate v primerjavi z raziskavami, izvedenimi v drugih državah. V Nemčiji dejstvo, da si protestant ali katoličan, ne zmanjša bistveno verjetnosti uporabe spletne pornografije, za razliko od držav, kot so Združene države. Raziskovalci špekulirajo, da je to razliko mogoče pripisati sorazmerno bolj liberalnemu odnosu nemških kristjanov.

Ena od omejitev prejšnjih raziskav na to temo je, da so se močno zanašale na samoporočanje prek anket, ki so lahko predmet pristranskosti in netočnosti. Uporaba podatkov plošče za spletno sledenje zagotavlja bolj objektivno in natančno merjenje spletnega vedenja posameznikov, vključno z uporabo pornografije.

Raziskovalci kažejo, da ugotovitve te študije izpodbijajo prejšnje domneve in poudarjajo pomen uporabe alternativnih metod, kot je spletno sledenje, za preučevanje občutljivih tem, kot je spletna pornografija. Z zanašanjem na podatke spletnega sledenja lahko raziskovalci zaobidejo omejitve, povezane s podatki, ki jih sami poročajo, in tako zagotovijo celovitejše razumevanje dejanskih spletnih dejavnosti ljudi.

Na splošno ta študija prispeva k našemu razumevanju odnosa med versko pripadnostjo in uporabo spletne pornografije v Nemčiji. Poudarja potrebo po niansirani raziskavi, ki pri preučevanju takšnega vedenja upošteva kulturne in verske razlike.

Vir: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Sklic:

