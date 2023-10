Asteroid 33 Polyhymnia: skrivnostna in izjemno gosta entiteta

Raziskovalci z Univerze Arizona v Tucsonu so med preučevanjem asteroida 33 Polyhymnia prišli do zavajajočega odkritja. Ta asteroid, imenovan po grški muzi svetih hvalnic, je zaradi svoje neverjetne gostote vzbudil zanimanje astrofizikov. Pravzaprav je 33 Polyhymnia tako gosta, da znanstveniki domnevajo, da je morda sestavljena iz elementov, ki jih ni v periodnem sistemu.

Možnost, da imajo asteroidi sestavo, ki je na Zemlji neznana, je še posebej pomembna za tiste, ki se ukvarjajo z vesoljskimi rudarskimi prizadevanji. Podjetja, ki se zanimajo za rudarjenje asteroidov za plemenite kovine, kot je zlato, bi ugotovila, da je obstoj takih elementov zelo zanimiv.

V študiji, objavljeni v The European Physical Journal Plus, so raziskovalci razvrstili 33 Polyhymnia kot kompakten ultradense objekt (CUDO) in ugotovili, da ima izmerjeno gostoto večjo od katerega koli znanega elementa na Zemlji. Špekulirajo, da je ta asteroid morda sestavljen iz super težkih elementov, ki jih ljudje prej niso prepoznali.

Gostota teh hipotetičnih elementov bi bila celo večja od gostote osmija, ki je trenutno najgostejši znani naravno prisotni stabilni element. Z atomskim številom okoli 164 bi ti elementi po gostoti presegli osmij.

Ekipa Univerze v Arizoni je raziskovala lastnosti elementov z atomskimi številkami, višjimi od tistih v periodnem sistemu. Čeprav so preučevali elemente, kot je osmij in druge, ki so bili umetno proizvedeni z višjimi atomskimi števili, niso mogli najti nobenega z masno gostoto, ki bi lahko pojasnila opazovanja na 33 Polyhymnia.

Raziskovalci so predlagali, da če so super težki elementi dovolj stabilni, bi lahko potencialno obstajali v jedrih gostih asteroidov, kot je 33 Polyhymnia. To odpira zanimive možnosti za nadaljnje raziskovanje in razumevanje sestave asteroidov v našem sončnem sistemu.

Nedavna prizadevanja Nase za preučevanje in pridobivanje vzorcev z asteroidov so v skladu z ugotovitvami Univerze v Arizoni. Uspešna pridobitev prvega vzorca asteroida z asteroida Bennu, kot tudi izstrelitev vesoljskega plovila Psyche za preučevanje kovinskega asteroida Psyche, poudarja pomen raziskovanja teh nebesnih teles. Te misije bi lahko zagotovile dragocen vpogled v nastanek in sestavo asteroidov ter osvetlile zgodnjo zgodovino našega sončnega sistema.

Viri:

– Raziskovalci Univerze v Arizoni, The European Physical Journal Plus