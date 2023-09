Bodite priča spektakularnemu severnemu siju na Irskem in Severnem Irskem

By

Severni sij, enega najbolj osupljivih naravnih pojavov na svetu, je mogoče videti na različnih lokacijah po vsej Irski in Severni Irski. Čeprav ni nobenega zagotovila, da bomo priča tej veličastni svetlobni predstavi, lahko prihajajoče enakonočje 23. septembra zagotovi boljšo priložnost, meni David Moore, urednik revije Astronomy Ireland. Razmere v zemeljskem magnetnem polju in nagib planeta v tem času povečujejo možnost videnja polarnega sija.

Podeželska severna obala Severne Irske velja za eno najboljših lokacij za opazovanje luči, saj v daljavi ni mestnih luči, pogled pa gleda na Atlantski ocean. Mayo, ki ima tudi pogled na ocean, je še en dober kraj za opazovanje severnega sija. Vendar pa je jasno nebo bistvenega pomena za ogled s katere koli lokacije v državi.

Proces polarnega sija se začne s sončnimi izbruhi na soncu, ki v vesolje sprostijo milijarde ton sevanja. Ti atomski delci dosežejo Zemljino atmosfero po približno dveh dneh in jih Zemljino magnetno polje vleče proti severnemu in južnemu polu. Ko trčijo z atomi in molekulami v ozračju, ustvarjajo živahne barve, ki so značilne za severni sij.

Intenzivnost svetlobe je odvisna od aktivnosti delcev, pri čemer se okoli severnega tečaja oblikuje tipična ovalna oblika. V redkih primerih, ko pride do velike sončne eksplozije, se obroč razširi in lahko seže vse do Irske. Da bi povečali možnosti za opazovanje polarnega sija, je ključnega pomena, da se ne približujete umetnim lučem. Življenje v mestu lahko omogoči le bežen vpogled v glavne razstave, medtem ko temnejše lokacije na podeželju ponujajo boljši razgled.

Astronomy Ireland izvaja storitev opozarjanja na polarni sij, ki zagotavlja dnevne posodobitve o razmerah na nebu in možnostih opazovanja severnega sija. Pomembno je omeniti, da je polarni sij mogoče videti kadar koli ponoči in traja od nekaj ur do cele noči.

Čeprav vremenske razmere na Irskem pogosto predstavljajo izzive, je naslednjih nekaj let obetavnih za opazovanje severnega sija, saj bo sončna aktivnost dosegla vrhunec leta 2025. Zato bodite pozorni na nebo in upajte na jasne noči, da boste doživeli to osupljivo navdihujoč naravni pojav.

Viri:

– revija Astronomy Ireland