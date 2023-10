Visoko onesnaženje: v zemeljski stratosferi najdeni sledovi vesoljskega smeti

Znanstveniki, ki analizirajo podatke, zbrane z raziskovalnega letala v stratosferi, so prišli do presenetljivega odkritja – drobnih kosov kovine in eksotičnih elementov iz zavrženega vesoljskega plovila. Raziskava, ki jo je izvedla Nacionalna uprava za oceansko atmosfero (NOAA), skupaj z Univerzo Purdue in Univerzo v Leedsu, je pokazala, da so aluminij in druge kovine vgrajeni v približno 10 % delcev v stratosferi. Med najbolj nepričakovanimi elementi sta bila niobij in hafnij, ki sta redka elementa, ki jih v tem delu ozračja običajno ne najdemo. Skrivnost njihovega izvora je bila razrešena, ko so elemente izsledili nazaj do satelitov in raketnih pospeševalnikov, ki jih uporabljajo v visoko zmogljivih zlitinah, odpornih na vročino.

Raziskava je uporabila specializiran instrument, imenovan PALMS (analiza delcev z lasersko spektrometrijo), nameščen na raziskovalnem letalu za zbiranje in kemično analizo posameznih delcev zraka. Študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, je bila namenjena preučevanju aerosolnih delcev v stratosferi. Stratosfera, druga plast Zemljinega ozračja, je dom ozonske plasti, ki ščiti planet pred škodljivo ultravijolično svetlobo.

Medtem ko se količina onesnaženja zaradi vesoljske smeti morda zdi majhna, saj je bilo v zadnjih petih letih izstreljenih več kot 5,000 satelitov in se pričakuje, da bo večina sčasoma ponovno vstopila v ozračje, je treba razumeti, kako bo to vplivalo na stratosferske aerosole. OrbitingNow, organizacija, ki sledi objektom v vesolju, trenutno spremlja približno 8,000 objektov v nizki zemeljski orbiti, ki bodo sčasoma zgoreli v ozračju.

Ta raziskava poudarja neviden vpliv raziskovanja vesolja na zemeljsko okolje in pomen odgovornega odstranjevanja vesoljskih odpadkov. Razumevanje, kako vesoljska smeti vpliva na naše ozračje, je ključnega pomena za zaščito našega planeta in trajnostni razvoj vesoljske tehnologije.

