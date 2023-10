Paraziti manipulirajo z gostitelji z ukradenimi geni, ugotavlja študija

By

Znanstveniki RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research so odkrili fascinantno metodo, ki jo paraziti uporabljajo za manipulacijo svojih gostiteljev: ukradene gene, pridobljene s horizontalnim prenosom genov. Študija, objavljena v Current Biology, razkriva, da imajo paraziti sposobnost manipulacije vedenja gostitelja za lastno preživetje in razmnoževanje.

En primer te manipulacije je viden pri črvih iz konjske žime. Ti črvi se rodijo v vodi in se zanašajo na vodne žuželke, da jih prenesejo na suho. Ko črvi dosežejo svoje kopenske gostitelje, kot so črički ali bogomolke, manipulirajo s svojim vedenjem, da zagotovijo, da se na koncu vrnejo v vodo, kjer lahko nadaljujejo svoj življenjski cikel. Medtem ko so prejšnje študije predlagale uporabo molekularne mimikrije s paraziti, je natančen mehanizem za tem pojavom ostal nedosegljiv.

Da bi osvetlili to temo, so raziskovalci pregledali izražanje genov v črvu konjske žime Chordodes, medtem ko je manipuliral s svojim gostiteljem bogomolkami. Odkrili so, da je črv med manipulacijo intenzivneje izražal več kot 3,000 genov, kar kaže na proizvodnjo beljakovin, ki vplivajo na gostiteljev živčni sistem. Nasprotno pa je izražanje genov v možganih bogomolk ostalo nespremenjeno v primerjavi z neokuženimi bogomolkami.

Raziskovalci so se nato posvetili izvoru genov, ki sodelujejo pri manipulaciji gostitelja. Ugotovili so, da je veliko genov črva konjske žime izredno podobnih tistim, ki jih najdemo pri bogomolkah. To nakazuje, da so bili geni pridobljeni s horizontalnim prenosom genov, procesom, v katerem se geni prenašajo med organizmi brez razmnoževanja. Horizontalni prenos genov ima lahko pomembne evolucijske posledice, saj organizmom omogoča hitro pridobivanje novih genov ali funkcij.

Nadaljnja analiza je podprla idejo, da je molekularna mimikrija, opažena pri črvih iz konjske žime, posledica horizontalnega prenosa genov iz bogomolk. Raziskovalci so ugotovili, da se ključni geni, vključeni v manipulacijo z gostitelji, ujemajo s tistimi v bogomolkah, vendar so bili odsotni ali različni pri vrstah črvov iz konjske žime, ki ne uporabljajo gostiteljev bogomolk. Zdi se, da imajo ti mimikrijski geni, zlasti tisti, povezani z nevromodulacijo, privlačnostjo svetlobe in cirkadianimi ritmi, ključno vlogo pri manipulaciji gostitelja.

Horizontalni prenos genov je bil široko opažen pri bakterijah kot mehanizem za razvoj odpornosti na antibiotike. Odkritje tega procesa med večceličnimi organizmi ponuja dragocen vpogled v evolucijo. Raziskovalci upajo, da bodo uporabili lasnega črva kot model za nadaljnje raziskovanje horizontalnega prenosa genov in izboljšanje našega razumevanja evolucijske prilagoditve.

