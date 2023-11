Raziskovanje razmerja med vrtenjem zvezd in pojavom eksoplanetov

V prelomni študiji, izvedeni leta 2013, so znanstveniki z analizo podatkov iz misije Kepler odkrili pomanjkanje bližnjih planetov okoli hitro vrtečih se zvezd gostiteljev. Hitro naprej do leta 2022, z dodatkom več podatkov s Keplerja in satelita za raziskovanje tranzitnih eksoplanetov (TESS), je bilo to območje zvezdne rotacijske dobe (Prot) v primerjavi z orbitalno dobo planeta (Porb) zapolnjeno. V želji, da bi se poglobili v to temo, so raziskovalci ponovno pregledali Protovo ekstrakcijo Keplerjevih zvezd planetov in jih razvrstili glede na njihov spektralni tip, kar je privedlo do zanimivih ugotovitev o razmerju med Protom in Porbom.

Da bi zagotovili nepristransko analizo, so bili v tej študiji uporabljeni samo potrjeni sistemi eksoplanetov. Raziskovalci so uporabili evolucijsko kodo zvezda-planet ESPEM (Evolution of Planetary Systems and Magnetism) za simulacijo populacije sistemov eksoplanetov in jih primerjali z opazovanji. Pomembno je omeniti, da so se simulacije osredotočale izključno na sisteme z enim samim planetom, ki kroži okoli zvezde glavnega zaporedja, brez binarnih zvezd, razvitih zvezd in večplanetarnih sistemov.

Tako opazovanja kot simulacije so razkrile opazno pomanjkanje bližnjih planetov, ki krožijo okoli hitro vrtečih se zvezd, pri čemer se obseg tega pomanjkanja spreminja glede na zvezdni spektralni tip (F, G in K), ki služi kot približek za maso v ta vzorec zvezd. Zanimivo je, da se meja tega pomanjkanja spreminja s spektralno vrsto in maso. Z naraščanjem temperature in mase se zdi, da se pomanjkanje pomika proti krajšim vrednostim Prot, kar daje vtis manjšega pomanjkanja.

Ta študija je upoštevala tudi realistične hipoteze o nastanku, vključene v model, kot tudi natančno obravnavo plimovanja in magnetne migracije. Z upoštevanjem teh dejavnikov so raziskovalci lahko pridobili dragocene vpoglede v fizikalne procese pri oblikovanju in razvoju sistemov eksoplanetov.

