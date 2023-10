Opazovanje trkajočih se nevtronskih zvezd: rešitev za Hubblovo napetost

By

Astrofiziki so predlagali novo metodo za odpravo nedoslednosti pri merjenju stopnje širjenja vesolja, splošno znano kot "Hubble Tension". Astrofizikalna skupnost se spopada s "krizo v kozmologiji", saj je prišlo do nedoslednosti pri merjenju hitrosti širjenja, znane tudi kot Hubblova konstanta. To neskladje izhaja iz lestvice kozmičnih razdalj, kjer astronomi uporabljajo različne metode za merjenje relativnih razdalj na daljših lestvicah.

V nedavni študiji je mednarodna skupina astrofizikov predlagala nov pristop k merjenju kozmične ekspanzije z opazovanjem trkov nevtronskih zvezd, znanih tudi kot kilonove. Raziskovalci so trdili, da bi s proučevanjem teh dogodkov lahko pridobili dosledne meritve Hubblove konstante in razrešili Hubblovo napetost.

Galaksije v vesolju se zaradi širjenja samega vesolja vedno hitreje oddaljujejo ena od druge. Opazovanja Edwina Hubbla v začetku 20. stoletja so pokazala, da čim dlje je galaksija, tem hitreje se odmika. Zaradi tega so znanstveniki poskušali izmeriti Hubblovo konstanto, ki predstavlja stopnjo širjenja vesolja.

Skupina raziskovalcev je predlagala, da bi preučevanje trkov nevtronskih zvezd, ki povzročijo eksplozije kilonove, lahko zagotovilo dragocene vpoglede v merjenje razdalj v vesolju. Z analizo teh eksplozij so odkrili izjemno simetrijo, ki se lahko uporablja kot nova metoda za merjenje razdalje.

Ta predlog temelji na prejšnjih raziskavah, ki so pokazale sferično simetrijo eksplozij kilonove in njihovo korelacijo s temeljno fiziko. Ugotovitve ekipe imajo potencialne posledice za natančno merjenje starosti vesolja.

Skratka, z opazovanjem trkov nevtronskih zvezd astrofiziki upajo, da bodo odpravili stalno neskladje pri merjenju stopnje širjenja vesolja in uskladili Hubblovo napetost. Ta nova metoda merjenja razdalje bi lahko vodila do natančnejših ocen Hubblove konstante in odklenila nove vpoglede v naravo vesolja.

