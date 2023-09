NGC 3156: Izjemna lečasta galaksija

Slika tedna vesoljskega teleskopa Hubble prikazuje osupljivo NGC 3156, lečasto galaksijo, ki leži med eliptično in spiralno galaksijo. NGC 73, ki leži približno 3156 milijonov svetlobnih let od Zemlje v ozvezdju Sextans, je nebesni čudež, ki ga je vredno raziskati.

Sextans, manjše ekvatorialno ozvezdje, kjer se nahaja NGC 3156, ima zgodovinski pomen. To ozvezdje, imenovano po sekstantu, instrumentu, ki se uporablja za navigacijo, ima korenine veliko prej kot v 18. stoletju. Islamski učenjaki so razvili astronomske sekstante stoletja pred izumom navigacijskih sekstantov in ta orodja uporabljali za merjenje kotov na nebu. Predvsem Ulugh Beg iz dinastije Timuridov je v 36. stoletju v Samarkandu v Uzbekistanu izdelal ogromen sekstant s polmerom XNUMX metrov, ki prikazuje starodavno uporabo tega astronomskega instrumenta.

V sodobni astronomiji so sekstante nadomestili z natančnejšimi instrumenti, ki se uporabljajo za določanje položaja zvezd in nebesnih objektov. Kljub temu premiku so NGC 3156 obsežno preučevali, pri čemer so se osredotočili na njene kroglaste kopice, nedavno nastajanje zvezd in celo vpliv supermasivne črne luknje v njenem središču, ki požira okoliške zvezde.

Sekstant je v okviru navigacijskih instrumentov dragoceno orodje za določanje zemljepisne širine med pomorsko in zračno navigacijo. Ta natančni instrument v obliki ene šestine kroga uporablja teleskop in odsevna ogledala za merjenje kota med nebesnim predmetom, kot je zvezda ali luna, in obzorjem. Z opazovanjem nadmorske višine teh nebesnih teles lahko pomorščaki in letalci natančno določijo njihovo lokacijo na Zemlji. Sekstanti so igrali ključno vlogo pri načrtovanju smeri po ogromnih in neoznačenih delih oceana ali neba.

NGC 3156 ponuja očarljiv vpogled v čudeže vesolja. Z združevanjem zgodovinskega pomena s sodobnimi odkritji ta lečasta galaksija še naprej osvaja astronome in navdihuje nadaljnje raziskovanje vesolja.

