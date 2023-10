Vadba odpornosti za starajoče se odrasle: izboljšanje kakovosti življenja in preprečevanje izgube mišic

Ko se staramo, postaja vse bolj pomembno, da dajemo prednost telesni pripravljenosti in zdravju, da ohranimo sposobnost opravljanja vsakodnevnih nalog, ne da bi se počutili fizično izčrpani. Če ostanemo fizično aktivni, ko se staramo, ne le izboljšamo kakovost življenja, temveč nam tudi omogočimo, da še naprej ustvarjamo posebne spomine z našimi najdražjimi. Eden od učinkovitih načinov za ohranjanje fizične funkcije in preprečevanje izgube mišične mase, povezane s starostjo, je vadba z odpornostjo.

Vadba odpornosti, znana tudi kot vadba moči, vključuje izvajanje vaj, ki spodbujajo mišice, da premagajo odpornost. Ima lahko različne oblike in ga je mogoče prilagoditi potrebam posameznika, ko se stara. Vključitev treninga odpornosti v našo vadbeno rutino lahko pomaga pri boju proti naravnemu upadu mišične funkcije in mase, ki se pojavi s starostjo, znanem kot sarkopenija. Sarkopenija je povezana s povečanim tveganjem za padce, srčno-žilne bolezni, presnovne bolezni in druge zdravstvene težave.

Nedavne raziskave kažejo, da nizka mišična moč pomembno prispeva k sarkopeniji. Zato je izvajanje ustreznega programa vadbe z odpornostjo, ki se osredotoča na izboljšanje moči, bistvenega pomena za boj proti ali obrnitev tega upada. Redna vadba moči z zmernimi do velikimi utežmi se je izkazala za učinkovito pri preprečevanju sarkopenije in velja za varno, če se izvaja pravilno. Vendar pa je pomembno, da poiščete nasvet kvalificiranih strokovnjakov, kot so osebni trenerji ali strokovnjaki za moč in kondicijo, da zagotovite pravilno formo in tehniko.

Po mnenju Nacionalnega združenja za moč in kondicijo bi se morali starejši odrasli ukvarjati z vadbo za moč dva do tri dni na teden. Vadbe morajo vključevati vaje, ki vključujejo več sklepov na glavno mišično skupino, s šest do dvanajstimi ponovitvami na serijo. Intenzivnost mora biti nastavljena med 12 % in 50 % posameznikove največje ene ponovitve. Priporočljiv je dve do triminutni počitek med serijami, kar omogoča dovolj časa za okrevanje. Priporočljivo je, da starejši odrasli izvajajo ta program dva do tri dni na teden, s 85 do 24 urami med sejami.

Izvajanje programa treninga odpornosti, prilagojenega vašim potrebam in ciljem, lahko znatno poveča moč in spodbudi ohranjanje zdravih mišic in kosti v starosti. Čeprav zgornje smernice zagotavljajo okvir, bo posvetovanje s strokovnjakom omogočilo bolj prilagojen program vadbe. Dajanje prednosti vadbi z odpornostjo ne le krepi mišice, ampak tudi izboljša splošno kakovost življenja in vitalnost pri starajočih se odraslih.

Viri:

Trening odpornosti ima lahko različne oblike. Jamie Grill/Tetra Images prek Getty Images.

Gillen, Z. (2021). Oklevate glede vadbe odpornosti, ko se starate? Tukaj je tisto, kar morate vedeti. Pridobljeno iz [vir].