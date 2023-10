Hitre radijske izbruhe, ki jih povzročajo "zvezdni potresi" na nevtronskih zvezdah, ugotavlja študija

Znanstveniki na Univerzi v Tokiu so prišli do prelomnega odkritja, ki osvetljuje skrivnostni izvor hitrih radijskih izbruhov (FRB). FRB so izjemno močni kozmični dogodki, ki sprostijo ogromno energije v manj kot sekundi. Od njihovega odkritja leta 2001 se znanstveniki trudijo ugotoviti vir teh minljivih pojavov. Vendar pa nova študija kaže, da lahko FRB sprožijo "zvezdni potresi", ki se pojavljajo na površinah nevtronskih zvezd.

Nevtronske zvezde nastanejo, ko zvezda, ki je približno osemkrat večja od našega Sonca, doživi eksplozijo supernove. Jedro zvezde se zruši, kar povzroči supergosto nevtronsko zvezdo. Medtem ko imajo vse nevtronske zvezde magnetna polja, milijardkrat močnejša od Zemljinih, imajo nekatere nevtronske zvezde, imenovane magnetarji, polja še močnejša, do tisočkrat močnejša.

Raziskovalca Univerze v Tokiu, Tomonori Totani in Yuya Tsuzuki, sta izvedla obsežno analizo skoraj sedem tisoč izbruhov treh različnih ponavljajočih se FRB. Te podatke so primerjali s časovno-energijsko korelacijo japonskih potresov in sončnih izbruhov, ki jih je opazoval satelit Hinode.

V nasprotju s prejšnjimi študijami so raziskovalci odkrili izjemne podobnosti med podatki o hitrih radijskih izbruhih in podatki o potresih. Vendar pa so podatki pokazali pomembne razlike v primerjavi s sončnimi izbruhi. Te ugotovitve kažejo, da imajo nevtronske zvezde trdno skorjo in da nenadni potresi zvezd, ki se pojavijo v tej skorji, sproščajo ogromne količine energije, ki se kažejo kot hitri radijski izbruhi.

Ta študija zagotavlja dragocen vpogled v kompleksno naravo hitrih radijskih izbruhov in lahko utre pot prihodnjim raziskavam, da bi odkrili več o teh skrivnostnih kozmičnih dogodkih in fascinantnih lastnostih nevtronskih zvezd.

Viri:

– Univerza v Tokiu: raziskovalna študija z naslovom »Iskanje energetskih korelacije med hitrimi radijskimi izbruhi in potresi/sončnimi izbruhi«

– Satelit Hinode: opazovanje sončnih izbruhov