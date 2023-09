SpaceX lansira pisan svetlobni vlak s sateliti Starlink

Nedavna izstrelitev SpaceX je ustvarila osupljiv svetlobni vlak čez nočno nebo. Izstrelitev, ki se je zgodila na postaji vesoljskih sil Cape Canaveral na Floridi, je v nizko zemeljsko orbito poslala 22 satelitov Starlink. Ti sateliti, del globalne pobude za širokopasovni internet družbe SpaceX, navdušujejo opazovalce v več državah, vključno s Connecticutom, Utahom, Illinoisom, Michiganom, Ohiom in Wisconsinom.

Sateliti Starlink so odgovorni za zagotavljanje širokopasovnega interneta uporabnikom po vsem svetu. Od njihove prve izstrelitve leta 2019 je SpaceX postavil več kot 3,000 satelitov. Podjetje namerava postaviti skupaj 7,500 satelitov v nizko zemeljsko orbito, kot je odobrila Zvezna komisija za komunikacije.

Ko so v orbiti, se sateliti Starlink premikajo po ravni poti, odbijajo svetlobo in jih naredijo vidne s tal. Vendar je njihova vidnost omejena, saj sčasoma vzpostavijo lastne orbite. Med njihovim tranzitom lahko veriga Starlink v eni noči večkrat utripne čez nebo.

Za tiste, ki jih zanima opazovanje satelitov, je na voljo več internetnih virov. Spletna in mobilna aplikacija “Find Starlink” uporabnikom omogoča sledenje satelitskim verigam na podlagi koordinat ali mesta. Satellitemap.space ponuja globusu podoben zemljevid, ki prikazuje lokacije satelitov Starlink in zagotavlja podrobnosti, kot so datumi izstrelitev in nedavni tečaji. Uporabniki lahko na zemljevidu označijo svoje domove in tako določijo, kdaj bo satelit preletel nad njimi.

Nedavni svetlobni vlak, ki so ga ustvarili sateliti Starlink, je ponudil očarljiv in nenavaden prizor za opazovalce v več državah. Ker bo SpaceX še naprej izstreljeval nove satelite, bo nočno nebo v prihodnosti morda videti še bolj bleščeče.

