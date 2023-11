Novi načini za opazovanje Venere, Jupitra, Saturna in meteorjev Leonida ta mesec

By

S prihodom novembra bodo opazovalci zvezd na razpolago, saj bodo lahko priča sijaju Venere, Jupitra, Saturna in očarljivemu meteorskemu roju Leonidov. NASA, cenjena vesoljska agencija, je delila dragocene vpoglede v idealne čase za ulov teh nebesnih prikazov.

9. novembra zjutraj, pred sončnim vzhodom, bomo tik pod Venero opazili lunin krajec. Ta izjemen prizor bo zagotovo navdušil vse, ki mu bodo priča. Kasneje v mesecu, 20. novembra, se bo Saturn elegantno razkril. Če pogledamo proti jugu, lahko opazimo planet tik nad lunino četrtino. Fomalhaut in Altair, živahni svetli zvezdi, bosta spremljali ta dih jemajoči spektakel.

Na poti naprej, 24. novembra, bo skoraj polna luna po sončnem zahodu pokazala svojo očarljivo bližino Jupitra. Ko se mesec bliža koncu, glejte Venero, ki se vzpenja na jutranjem nebu skupaj s sijočo zvezdo Spica. Ta nebesna sodelovanja obljubljajo, da bodo osupljiv prizor za vse ljubitelje neba.

A to še ni vse. Novembra je tudi najboljši čas za vsakoletni meteorski roj Leonidov, ki izvira iz kometa Tempel-Tuttle. Po podatkih Nase bo ploha dosegla vrhunec čez noč 17. novembra, največ meteorjev pa bo vidnih od polnoči do zore naslednjega dne. Za optimalno izkušnjo gledanja NASA svetuje, da izberete varno, temno lokacijo stran od močnih luči. Preprosto se ulezite in se zazrite naravnost v nočno nebo.

Pogosta vprašanja (FAQ):

V: Kje lahko vidim meteorski roj Leonidov?

O: Meteorski dež Leonidov je mogoče opazovati od koder koli na planetu, če je nebo jasno, razen na Antarktiki.

V: Koliko padajočih zvezd lahko pričakujem na uro med meteorskim dežjem Leonidov?

O: V povprečju lahko opazovalci zvezd opazijo do 15 padajočih zvezd na uro med meteorskim dežjem Leonidov.

V: Ali je mogoče meteorje Leonid opazovati s prostim očesom?

O: Da, Leonidovi meteorji so vidni s prostim očesom.

V: Zakaj se meteorski dež imenuje Leonidi?

O: Leonidi so poimenovani po ozvezdju Leva, saj se zdi, da izvirajo iz tega področja neba.

Očarljiv spektakel meteorjev Leonid, ki ga je povzročilo srečanje Zemlje z majhnimi ledenimi ostanki kometa Tempel-Tuttle, obljublja dih jemajočo predstavo. Meteorji zgorijo, preden dosežejo zemeljsko površje, za seboj pa pustijo očarljivo črto vročega zraka, ki jo dojemamo kot zvezde padalke. Meteorski roj Leonidov, znan po svojih svetlih magnitudah, nosi naslov najhitrejših znanih rojev meteorjev, ki drvijo skozi vesolje z osupljivo hitrostjo 44 milj na sekundo.

Ta mesec izkoristite priložnost in opazujte veličastnost nočnega neba, saj Venera, Jupiter, Saturn in meteorji Leonid zagotavljajo nebesni spektakel kot noben drug.

Vir: [Irsko sonce](https://www.thesun.ie/news/6208293/venus-jupiter-saturn-leonid-meteors/)