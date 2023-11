Morske zvezde: Kako se je načrt telesa razvil drugače, kot smo mislili

Nove raziskave kažejo, da je telo morske zvezde, znane tudi kot morska zvezda, morda bolj podobno glavi, namesto da ima ločene dele telesa, kot sta trup ali rep. Edinstven petkratni simetrični načrt telesa iglokožcev, ki vključuje morske zvezde, morske ježke in peščene dolarje, je znanstvenike dolgo begal. Za razliko od dvostranskih prednikov, ki imajo zrcalno levo in desno stran, imajo iglokožci deli telesa razporejeni v pet enakih delov.

Znanstveniki z Univerze v Southamptonu in Univerze Stanford so izvedli študijo, v kateri so primerjali biološke podatke morske zvezde z drugimi živalmi iz skupine devterostomov, ki vključuje iglokožce in bilateralne živali. Odkrili so, da so bili geni, povezani z razvojem glave, izraženi v mladih morskih zvezdah, medtem ko so bili geni, ki kodirajo trup in rep, večinoma odsotni.

Te ugotovitve kažejo, da so morske zvezde in drugi iglokožci morda razvili svoj značilen načrt telesa tako, da so izgubili predel debla svojih bilateralnih prednikov. To bi jim omogočilo gibanje in hranjenje na drugačne načine kot dvostransko simetrične živali. Raziskava izpodbija prejšnje predpostavke o evoluciji iglokožcev in poudarja zapletenost njihovega telesnega načrta.

Dr. Jeff Thompson, soavtor študije, pripominja: "Naše raziskave nam povedo, da se je načrt telesa iglokožca razvil na bolj zapleten način, kot se je prej mislilo, in o teh zanimivih bitjih se moramo še veliko naučiti." To novo razumevanje iglokožcev osvetljuje njihovo evolucijsko zgodovino in odpira dodatna vprašanja o raznolikih prilagoditvah organizmov.

Pogosta vprašanja:

Kaj so iglokožci?

Iglokožci so skupina živali, ki vključuje morske zvezde (morske zvezde), morske ježke in peščene dolarje. Imajo edinstven petkratni simetrični načrt telesa. Kako se iglokožci razlikujejo od svojih bilateralnih prednikov?

Za razliko od dvostranskih živali iglokožci nimajo zrcaljene leve in desne strani. Njihovi deli telesa so razporejeni v pet enakih delov. Kaj je študija razkrila o morskih zvezdah?

Študija je pokazala, da lahko morske zvezde bolj spominjajo na glavo kot na ločene dele telesa, kot sta trup ali rep. Kako so iglokožci razvili svoj telesni načrt?

Raziskave kažejo, da so iglokožci razvili svoj načrt telesa tako, da so izgubili predel trupa svojih bilateralnih prednikov. Kakšne so posledice te raziskave?

Ugotovitve izpodbijajo prejšnje predpostavke o evoluciji iglokožcev in poudarjajo kompleksnost njihovega telesnega načrta.