Prelomna raziskava omogoča vpogled v škrobna zrnca v pridelkih Triticeae

Nedavne raziskave so osvetlile razvoj škrobnih zrnc v semenih poljščin Triticeae, kot so pšenica, ječmen in rž. To odkritje ima pomembne posledice za različne industrije in zdravje ljudi.

Škrob je ključna sestavina naše prehrane, najdemo ga v pšenici, koruzi, rižu in krompirju. Zagotavlja energijo in se pogosto uporablja v industrijah, povezanih s pivovarstvom, peko, proizvodnjo papirja, tekstila in gradbenih materialov.

Ena pomembna ugotovitev je, da ima pšenični škrob, skupaj z drugimi rastlinami Triticeae, dve različni vrsti zrnc: velika zrnca tipa A in manjša zrnca tipa B. Razmerje teh granul lahko vpliva na kakovost živil na osnovi pšenice, kot so kruh in testenine. Vendar pa se predelovalna industrija sooča z izzivi, ker se med postopkom mletja izgubi veliko manjših granul tipa B. Poleg tega lahko presežek škrobnih zrnc tipa B v ječmenu povzroči moten videz piva.

Po zaslugi nedavne študije, ki so jo v The Plant Cell objavili dr. David Seung in njegova ekipa iz centra John Innes, je prišlo do preboja v raziskavah škrobnih zrnc. Uporabili so genomske in eksperimentalne tehnike, da bi odkrili, da zrnca tipa A in B nastajajo z različnimi mehanizmi. Z identifikacijo encima, vključenega v iniciacijo zrnc tipa B, in uporabo konvencionalnih metod žlahtnjenja rastlin za odstranitev tega proteina so uspešno pridelali pšenico z zmanjšano količino zrnc B ali brez njih, ne da bi ogrozili razvoj rastlin ali celotno vsebnost škroba.

To prelomno odkritje odpira nove možnosti za različne različice škroba, prilagojene za posebne prehrambene in industrijske namene. Dr. Nitin Uttam Kamble, prvi avtor študije, poudarja pomembnost te ugotovitve: desetletja raziskav niso uspela v celoti razumeti vloge encima PHS1 v rastlinah, zdaj pa je bil razkrit njegov pomen pri tvorbi zrnc tipa B .

Dr. Seung opaža zanimanje, ki ga lahko to odkritje povzroči v panogah, ki imajo raje doslednost in enotnost. Z zmožnostjo zmanjšanja števila zrnc tipa B z uporabo tehnik žlahtnjenja so potencialne koristi za te industrije znatne. Ta preboj v kombinaciji s prejšnjimi raziskavami zrnc tipa A je privedel do razvoja vrste novih pšeničnih škrobov, ki imajo različno morfologijo zrnc, fizikalne lastnosti in kemične značilnosti.

Zdaj se spodbuja sodelovanje s podjetji za raziskovanje uporabe teh škrobov v mlinstvu, peki kruha in proizvodnji testenin. Z razumevanjem, kako se škrobna zrnca oblikujejo drugače, lahko raziščemo tudi vpliv velikosti zrnc na prebavljivost škroba, kakovost kuhanja, hranilno vrednost in zdravje ljudi.

Ugotovitve te raziskave imajo obetajoče posledice ne samo za industrijske namene, temveč tudi za izboljšanje našega razumevanja vloge škroba v naši prehrani in njegovih možnih učinkov na zdravje ljudi.

