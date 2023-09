Otrokom Kenije prinašamo čudež vesolja

Kenijska astronomka Susan Murabana je na misiji pokazati otrokom v podeželskih skupnostih, da je znanost za vse. Skupaj s svojim možem, fotografom Danielom Chu Owenom, Murabana potuje v te skupnosti s teleskopom in napihljivim planetarijem ter poučuje do 300 otrok o zvezdah in planetih. Ta pobuda se financira s prihodki od potovanj, ki podpirajo Potujoči teleskop, socialno podjetje, ki ga je ustanovil Murabana za izobraževanje in navduševanje mladih o astronomiji in znanosti.

Pomanjkanje dostopa do teleskopov in planetarijev je izziv, s katerim se soočajo številni otroci v Keniji. Murabana upa, da jim bodo te izkušnje razširile obzorja in pogled na svet. S tem ko otroke seznani s čudesi vesolja, želi navdihniti in podžgati njihovo radovednost o svetu in priložnostih, ki se skrivajo onkraj Kenije.

Vir: The Guardian

Obravnava stopnje umrljivosti mater s podporo pri porodu

Univerza Huston-Tillotson, zgodovinsko temnopolta univerza v Austinu v Teksasu, je začela program Boldly BLUE za boj proti visoki stopnji umrljivosti mater v državi, zlasti med temnopoltimi ženskami. Namen pobude je usposobiti doule, babice in svetovalce za dojenje, da zagotovijo nujno podporo med porodnim procesom.

Univerza upa, da bo s povečanjem raznolikosti in razpoložljivosti porodnih strokovnjakov v osrednjem Teksasu izboljšala dostop do kulturno usklajene in stalne oskrbe porodnic. Program se bo sprva osredotočal na usposabljanje doul, v naslednjem letu pa se namerava razširiti na svetovalce za dojenje in babice. Zagotavljanje teh storitev brez stroškov bo pomagalo zagotoviti, da bo lahko več posameznikov dostopalo do podpore, ki jo potrebujejo med nosečnostjo in porodom.

Vir: KUT

Pretvorba praznih baterij v trajnostne vire

Recikliranje izpraznjenih baterij je lahko ključ do trajnostne proizvodnje baterij za prehod na čisto energijo. Predpisi v Evropi spodbujajo povečano recikliranje baterij, kar lahko zmanjša vpliv proizvodnje baterij na okolje z zmanjšanjem potrebe po obsežnem rudarjenju in zmanjšanjem odpadkov.

Prej je bilo recikliranje litij-ionskih baterij omejeno in zahtevno. Vendar novi predpisi v Evropi predpisujejo zbiranje in recikliranje litij-ionskih baterij iz električnih vozil, e-koles in sistemov za shranjevanje energije. Pravila vključujejo tudi stroge cilje pridobivanja kovin. Ti predpisi veljajo za korak k ustvarjanju zaprte zanke kritičnih materialov.

Z recikliranjem kovin, kot so litij, kobalt in nikelj iz izpraznjenih baterij, je lahko proizvodnja novih baterij bolj trajnostna in okolju prijaznejša.

Vir: Grist