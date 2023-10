Razkrivanje zapletenosti celične razgradnje beljakovin: prehod do novih terapevtikov

Znanstveniki z Univerze Stanford so prišli do prelomnega odkritja na področju razgradnje celičnih beljakovin in osvetlili proces, ki se je dolgo izogibal podrobnemu razumevanju. To novo odkrito znanje ima ogromen potencial za razvoj terapevtikov, usmerjenih v starostne motnje, avtoimunske bolezni, na zdravljenje odporne vrste raka in lizosomske motnje shranjevanja.

Beljakovine, vlečni konji celičnega delovanja, imajo v človeškem telesu tako koristno kot uničujočo vlogo. Čeprav sodelujejo pri prebavi in ​​obnovi mišic, lahko prispevajo tudi k rasti tumorjev, Alzheimerjevi bolezni in srčnim zapletom. Tradicionalno so bila zdravila zasnovana tako, da zavirajo beljakovine z blokiranjem njihovih aktivnih mest, vendar je ta pristop omejen na beljakovine, ki medsebojno delujejo s celicami. Pojavila se je naprednejša tehnika, imenovana proteoliza, usmerjena v himere (PROTAC), ki je omogočila razgradnjo problematičnih znotrajceličnih proteinov v lizosomih, celičnem proteinu "sekalniku lesa".

Vendar pa PROTAC ciljajo le na beljakovine, ki so že v celici, pri čemer izpustijo pomemben del potencialnih terapevtskih ciljev. Pred kratkim so raziskovalci na Stanfordu uvedli himere, ki ciljajo na lizosome (LYTAC), da bi odpravili to omejitev, kar omogoča identifikacijo in označevanje zunajceličnih proteinov za razgradnjo. Čeprav je ta preboj odprl nove poti za odkrivanje in zdravljenje zdravil, so osnovni mehanizmi ostali nejasni, kar je oviralo optimizacijo in napovedovanje učinkovitosti LYTAC.

V študiji, objavljeni v Science, so znanstveniki uporabili genetski zaslon CRISPR, da bi raziskali celične dejavnike, ki sodelujejo pri razgradnji beljakovin, ki jo posreduje LYTAC. Njihove preiskave so pokazale korelacijo med ravnmi nediliranega kullina 3 (CUL3) – beljakovine, ki je odgovorna za razgradnjo celičnih beljakovin – in učinkovitostjo LYTAC. Višje ravni nediliranega CUL3 so bile povezane s povečano učinkovitostjo LYTAC. Presenetljivo ta ugotovitev kaže, da bi odkrivanje prisotnosti nediliranega CUL3 lahko služilo kot napovedni test za odziv bolnika na terapijo z LYTAC.

Poleg tega so raziskovalci identificirali kamen spotike za LYTAC – beljakovine, ki vsebujejo manoza 6-fosfate (M6P). Ti proteini, namenjeni lizosomom, zasedajo receptorje na površini celice in preprečujejo vezavo LYTAC. Z zaviranjem biosinteze M6P so raziskovalci opazili povečanje nezasedenih receptorjev, kar je ustvarilo priložnost za LYTAC, da ugrabijo te receptorje in olajšajo razgradnjo beljakovin.

Ta napredek ne povečuje samo potenciala terapevtikov, ki temeljijo na LYTAC, ampak obetajo tudi obravnavo motenj pomanjkanja lizosomov, genetskih stanj, za katere so značilni neustrezni ali nedelujoči lizosomski encimi. Z izboljšanjem dostave nadomestnih encimov v lizosome bi lahko razumevanje mehanizmov LYTAC vodilo do učinkovitejših zdravljenj teh izčrpavajočih motenj.

Skratka, poglobljeno raziskovanje celičnega mehanizma, odgovornega za ciljno razgradnjo beljakovin, je razkrilo nove možnosti za razvoj zdravil in zdravljenje. Oboroženi s tem znanjem lahko raziskovalci optimizirajo LYTAC in nas pripeljejo korak bližje boju proti različnim boleznim, ki že dolgo predstavljajo velik izziv na medicinskem področju.

Pogosta vprašanja

Kaj so lizosomi? Lizosomi so celični organeli, odgovorni za razgradnjo in recikliranje različnih molekul, vključno z beljakovinami, maščobami in ogljikovimi hidrati. Delujejo kot celični sistem za odstranjevanje odpadkov. Kaj so lizosomske motnje shranjevanja? Motnje lizosomskega shranjevanja so redke genetske bolezni, za katere so značilne pomanjkljivosti ali okvare lizosomskih encimov. To vodi do kopičenja strupenih snovi v celicah, kar povzroči poškodbe tkiv in organov. Kako deluje terapija LYTAC? LYTAC so molekule, zasnovane tako, da se vežejo na specifične receptorje na površini celice in označujejo beljakovine za razgradnjo v lizosomih. Ta pristop omogoča ciljno razgradnjo zunajceličnih proteinov. Kaj je neddylated CUL3? Neddylated CUL3 se nanaša na modificirano obliko cullin 3, beljakovine, ki igra ključno vlogo pri označevanju celičnih beljakovin za razgradnjo. Raven nediliranega CUL3 je v korelaciji z učinkovitostjo LYTAC. Kakšen vpliv imajo lahko te ugotovitve na terapevtiko? Odkritja stanfordskih znanstvenikov zagotavljajo dragocen vpogled v razvoj učinkovitejših terapij, ki temeljijo na LYTAC. Poleg tega lahko razumevanje mehanizmov, na katerih temelji razgradnja beljakovin, pomaga pri zdravljenju motenj pomanjkanja lizosomov.