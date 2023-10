Skrivnostni vpogled v Jupitrovo strašno atmosfero

Nedavna slika, ki jo je posnela sonda Juno Mission, je razkrila resnično nenavaden prizor: groteskni obraz, ki se skriva v razburkanem ozračju Jupitra. Ta srhljiva tvorba, ki spominja na zvito sliko Pabla Picassa, se je pojavila 7. septembra, ravno v času za noč čarovnic. Znanstveniki pod vodstvom Vladimirja Tarasova so natančno obdelali sliko instrumenta Juno Cam na sondi in omogočili očarljiv vpogled v skrivnostne globine plinastega velikana.

Sonda Juno Mission je temeljni vir znanja o Jupitru od izstrelitve z Zemlje leta 2011. Potem ko se je podala na petletno potovanje, je leta 2016 vstopila v orbito ogromnega planeta in od takrat vestno dokumentirala njegove osupljive značilnosti.

Nahaja se na območju Jet N7 blizu severnega tečaja planeta in se nahaja na območju, ki je znano po silovitih nevihtah, zlasti polarnih ciklonih. Te nevihte lahko dosežejo neverjetne velikosti, s premeri do 3,000 kilometrov in vetrovi, ki dosegajo osupljivih 680 kilometrov na uro. Jupitrovo ozračje je sestavljeno iz več plasti vodika in helija, skupaj z vrtinčastimi oblaki kristalov amoniaka. Silovitost teh neviht, povezana z močnimi curki, oblake amoniaka pogosto izkleše v nenavadne formacije in vzorce.

NASA pojasnjuje, da strateški položaj sonde na črti, ki ločuje sončno svetlobo in temo, zagotavlja edinstveno izhodišče za preučevanje kompleksnosti Jupitrovega površja. Ta poseben kot sončne svetlobe, ki izvira iz razdalje 587 milijonov kilometrov, omogoča astronomom, da pridobijo dragocene vpoglede. Vendar pa občasno povzroči tudi zanimive iluzije, kot je nenavadna maska ​​podobna figura, ki smo ji bili priča prejšnji mesec.

To, kar zaznavamo kot obraze ali prepoznavne oblike v naključnih vzorcih, je psihološki pojav, znan kot pareidolija. Od tega, da vidimo obraze v toastu, do prepoznavanja formacij oblakov kot znanih oblik, je naš um izjemno nagnjen k iskanju domačnosti v neznanem. V tem primeru pojav ghoula, ki ga navdihuje noč čarovnic, na Jupitrovi trpinčeni zunanjosti razvnema domišljijo in nas spominja na brezmejne čudeže vesolja.

Skozi zgodovino so iz globin vesolja prihajale podobne zagonetne podobe. Meglice so razkrile metulje, oči in celo konje, medtem ko so drugi planeti, kot je Mars, prav tako pokazali zanimive obrazne formacije. Ti bežni vpogledi v nebesno umetnost še naprej očarajo in navdihujejo našo skupno fascinacijo nad ogromnimi skrivnostmi vesolja.

