Raziskovalci na Univerzi v Sydneyju so razvili slikovno metodo visoke ločljivosti brez super leče

Raziskovalci na Univerzi v Sydneyju so naredili preboj na področju slikanja z visoko ločljivostjo in to brez potrebe po super objektivu. Ta prelomna metoda, objavljena v reviji Nature Communications, ima potencial za napredek na različnih področjih, vključno z medicinskim slikanjem in avtentikacijo umetnosti.

Tradicionalne optične metode imajo fizične omejitve, ko gre za natančno preučevanje predmetov. Ta meja, znana kot uklonska meja, je določena z valovno naravo svetlobe. Pomeni, da fokusirana slika ne more biti manjša od polovice valovne dolžine svetlobe, ki se uporablja za opazovanje predmeta.

Prejšnji poskusi, da bi presegli to mejo z uporabo super leč, so bili ovirani zaradi izjemnih izgub vida in motnosti leč. Vendar pa so raziskovalci na Univerzi v Sydneyju našli novo pot za doseganje superleč z minimalnimi izgubami, pri čemer so skoraj štirikrat presegli mejo uklona. Ključ do njihovega uspeha je bila popolna odstranitev super leč.

Nova tehnika vključuje namestitev svetlobne sonde daleč stran od predmeta in zbiranje informacij visoke in nizke ločljivosti. Z merjenjem dlje sonda ne moti podatkov visoke ločljivosti. Ta metoda ustvari resnično sliko predmeta s selektivnim ojačanjem evanescentnih ali izginjajočih svetlobnih valov.

Ta preboj ima posledice za različna področja. Na področju mikroskopije bi lahko izboljšal mikroskopijo visoke ločljivosti, kar bi privedlo do napredka v diagnostiki raka, medicinskem slikanju, arheologiji in forenziki. Lahko bi ga uporabili tudi pri določanju vsebnosti vlage v listih z večjo ločljivostjo in v naprednih tehnikah mikrofabrikacije. Poleg tega bi to tehniko lahko uporabili za razkrivanje skritih plasti v umetninah, kar bi lahko pomagalo pri odkrivanju umetniških ponaredkov ali skritih del.

Raziskovalci so za izvedbo svojih poskusov uporabili svetlobo na frekvenci terahercev, v območju spektra med vidnim in mikrovalovnim žarkom. To frekvenčno območje zagotavlja pomembne informacije o bioloških vzorcih, kot so struktura beljakovin, dinamika hidracije in slikanje raka.

Na splošno ta tehnika omogoča slikanje z visoko ločljivostjo na varni razdalji od predmeta, ne da bi popačila opazovano. Ima potencial za revolucijo slikanja na različnih področjih in je lahko zanimiv za vsakogar, ki izvaja optično mikroskopijo visoke ločljivosti.

Sklic:

Tuniz, A. in Kuhlmey, B. (2023). Podvalovno dolžinsko teraherčno slikanje prek virtualnega superlenziranja v sevalnem bližnjem polju. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-023-41949-5