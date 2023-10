5 kanadskih destinacij za spektakularno opazovanje zvezd

By

Že tisočletja so ljudi očarale zvezde in njihove skrivnosti. Vendar pa je s povečanjem svetlobnega onesnaženja naš pogled na nočno nebo postal zatemnjen. Da bi se temu izognili, ljudje zdaj iščejo kraje s temnejšim nebom za boljšo izkušnjo opazovanja zvezd. V Kanadi je več destinacij, ki skozi vse leto ponujajo spektakularne poglede na zvezde. Raziščimo pet od teh točk za opazovanje zvezd.

Nacionalni park Jasper v Alberti je dom vsakoletnega festivala Jasper Dark Sky Festival, dogodka, ki traja tri vikende in praznuje vesolje. Od 13. do 29. oktobra lahko obiskovalci uživajo v simfonijah pod zvezdami in pogovorih vodilnih znanstvenikov. Sam park je označen kot rezervat temnega neba, ki ponuja odlične priložnosti za opazovanje zvezd skozi vse leto.

V Smoky Lakeu v Alberti lahko spoznate staroselske zvezdne zgodbe na Métis Crossingu. Nosilci znanja delijo zgodbe prednikov o zvezdah in poudarjajo njihov pomen pri navigaciji. Regija je zaradi pomanjkanja svetlobnega onesnaženja idealna lokacija za opazovanje zvezd. Za edinstveno izkušnjo lahko rezervirate nočitev v eni od njihovih najsodobnejših kupol za opazovanje neba, ki ponujajo jasen pogled na nočno nebo.

Churchill v Manitobi, znan kot svetovna prestolnica polarnih medvedov, ponuja tudi osupljive poglede na aurora borealis ali severni sij. Z vidnostjo do 300 noči na leto lahko obiskovalci spremljajo dih jemajoče vrtince zelene in vijolične barve, ki plešejo po nebu. Lokalni organizatorji potovanj nudijo strokovne vodnike, večdnevne pakete in nasvete za fotografiranje za najboljšo izkušnjo.

Za luksuzni pobeg v osamljeno divjino je Trout Point Lodge v Novi Škotski popolna destinacija. Koča je obdana z območjem divjine Tobeatic in je certificiran hotel Starlight, ki ga priznava UNESCO. Gostje lahko uživajo v vodenih izletih z opazovanjem zvezd in so priča meteorskim vodam na enem najtemnejšega neba v Severni Ameriki.

Muskoka v Ontariu, znana po kočah ob jezeru, je dom prvega kanadskega parka temnega neba, rezervata Torrance Barrens Dark Sky. Ta rezervat, zaščiten pred svetlobnim onesnaženjem od leta 1999, je odlična lokacija za opazovanje zvezd, saj ponuja neoviran pogled na Rimsko cesto. Kampiranje je na voljo vse leto v določenih kampih za šotore.

Te kanadske destinacije ponujajo neverjetne priložnosti za opazovanje zvezd, saj obiskovalcem omogočajo, da se povežejo s kozmosom in cenijo lepoto nočnega neba.

Viri:

– Potovanje Alberta

– Prehod Métis

– Potovanje Manitoba

– Trout Point Lodge

– iStock/Getty Images