Raketa SpaceX Falcon 9 bo v orbito izstrelila 21 satelitov Starlink

SpaceX se pripravlja na še eno izstrelitev rakete, tokrat za namestitev 21 internetnih satelitov Starlink v orbito. Raketa Falcon 9 naj bi vzletela iz kalifornijske baze vesoljskih sil Vandenberg v soboto ob 3 po EDT. Če pride do kakršnih koli zamud, so na voljo rezervne možnosti med 47:4 zjutraj EDT in 23:6 zjutraj EDT.

Izstrelitev bo pretočno predvajana na računu SpaceX na X (prej znan kot Twitter) in se bo začela približno pet minut pred vzletom. Če bo šlo vse po načrtih, se bo prva stopnja Falcona 9 vrnila na Zemljo in pristala na ladji za drone "Seveda te še vedno ljubim" približno 8.5 minute po izstrelitvi. To bo pomenilo 16. let za prvo stopnjo te posebne rakete, le en let manj od rekorda ponovne uporabe podjetja.

Po približno 62.5 minutah se bo 21 satelitov Starlink razporedilo iz zgornje stopnje Falcona 9. Ta izstrelitev bo 75. orbitalna misija SpaceX-a v letu 2023, saj si podjetje prizadeva doseči cilj 100 poletov do konca leta in 144 poletov v letu 2024.

Projekt Starlink podjetja SpaceX je bil letos v središču pozornosti, saj je približno 60 % njihovih poletov namenjenih širjenju internetne megakonstelacije. Trenutno je v Starlinku skoraj 4,900 delujočih satelitov in to število se bo v prihodnjih letih še povečevalo.

Vir: Opis misije SpaceX