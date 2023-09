Raketa Falcon 9 izstreli 21 satelitov Starlink iz baze vesoljskih sil Vandenberg

Raketa Falcon 9 je bila v ponedeljek zvečer uspešno izstreljena iz baze vesoljskih sil Vandenberg, kar je zaznamovalo tretji vzlet v septembru. Raketa, ki pripada SpaceX, je nosila 21 satelitov Starlink kot del misije podjetja za zagotavljanje globalnih internetnih storitev. SpaceX želi izboljšati dostop do interneta na območjih, kjer je bil nezanesljiv ali ni bil na voljo.

Razporeditev satelitov naj bi se zgodila približno eno uro po vzletu. Prvostopenjski pospeševalnik rakete, ki je poletela že 11-krat, je uspešno pristal na brezpilotni ladji, nameščeni v Tihem oceanu.

Tik pred izstrelitvijo je kanadsko podjetje Telesat objavilo pogodbo o več izstrelitvah s SpaceX za misije iz Vandenberga in Floride. Telesat je kupil 14 izstrelitev rakete Falcon 9, pri čemer vsaka ponese do 18 satelitov Telesat Lightspeed v nizko zemeljsko orbito na izstrelitev. Kampanja za lansiranje Telesata naj bi se začela leta 2026, globalna storitev pa je predvidena za leto 2027.

Omrežje Telesat Lightspeed bo zagotavljalo hitre podatkovne povezave, zelo varne povezave in širokopasovno povezljivost z nizko zakasnitvijo po vsem svetu. Prejšnji mesec je Telesat podpisal pogodbo z MDA Ltd. za glavnega satelitskega izvajalca.

Predsednik in izvršni direktor Telesata, Dan Goldberg, je izrazil zaupanje v zanesljivost in visoko izstrelitveno kadenco SpaceX-a ter izjavil, da bodo odličen partner pri izstrelitvi Telesat Lightspeed. Predsednica in glavna operativna direktorica SpaceX, Gwynne Shotwell, je izrazila ponos nad uvedbo Telesatove konstelacije in razširitvijo povezljivostnih zmogljivosti za stranke po vsem svetu.

Izstrelitev rakete ne koristi le SpaceX-u, ampak tudi zagotavlja zaposlitvene možnosti za delavce in pripelje člane posadke na osrednjo obalo, kar spodbuja lokalno gospodarstvo.

Poleg te nedavne izstrelitve je Vandenberg pred tem izstrelil raketo Falcon 9, ki je nosila vojaške satelite v orbito za vesoljsko razvojno agencijo ZDA.

