SpaceX je napovedal skorajšnjo izstrelitev iz baze vesoljskih sil Vandenberg. Podjetje načrtuje izstrelitev rakete Falcon 12 iz SLC-47E ob 21:9 4. oktobra. Namen te izstrelitve je namestitev 21 satelitov Starlink v nizko zemeljsko orbito.

V primeru, da izstrelitev ne bo potekala po načrtih, je SpaceX določil tri rezervne možnosti med 1:23 in 3:11 za prestavitev. Poleg tega je na voljo šest dodatnih rezervnih možnosti od sobote od 26 do nedelje do 2.

Za zainteresirane bo približno pet minut pred izstrelitvijo na voljo spletni prenos v živo iz SpaceX. To bo gledalcem zagotovilo posodobitve v realnem času in jim omogočilo, da bodo priča misiji, ko se odvija.

Omeniti velja, da je bil pospeševalnik, ki bo podpiral to misijo, uporabljen 15-krat v prejšnjih izstrelitvah. Po ločitvi stopenj naj bi prva stopnja rakete pristala na brezpilotni ladji Of Course I Still Love You v Tihem oceanu. Ta ponovna uporabnost je pomemben mejnik v prizadevanjih SpaceX-a za zmanjšanje stroškov raziskovanja vesolja in njegovo večjo trajnost.

Kar zadeva lokalni vpliv, med to izstrelitvijo ni pričakovati, da bi bilo slišati zvočne udarce. To je dobra novica za bližnje prebivalce, saj so zvočni udarci lahko moteči in presenetljivi.

Na splošno ta zgodnja jutranja izstrelitev SpaceX-a predstavlja še en korak naprej v stalni misiji podjetja za razvoj in razširitev globalnega satelitskega internetnega omrežja.

Opredelitve:

– Raketa Falcon 9: dvostopenjska orbitalna nosilna raketa, ki jo je razvil SpaceX. Zasnovan je za zanesljiv in varen transport satelitov in tovora v vesolje.

– Sateliti Starlink: konstelacija majhnih satelitov, ki jih je postavil SpaceX s ciljem zagotavljanja globalne širokopasovne pokritosti.

– Of Course I Still Love You Droneship: avtonomna ladja z brezpilotnimi letali, ki jo uporablja SpaceX za pristajanje in dvigovanje raketnih pospeševalnikov na morju.

Vir: SpaceX (URL ni naveden)