Današnja izstrelitev SpaceX dosega letošnji rekord vesoljske obale

Načrtovana izstrelitev SpaceX s postaje vesoljskih sil Cape Canaveral v torek bi izenačila prejšnji rekord vesoljske obale glede izstrelitev v enem letu, s skupno 57 izstrelitvami. Izstrelitev, predvidena za 5, bo nosila 20 internetnih satelitov SpaceX Starlink.

Letos je bil SpaceX glavni ponudnik izstrelitev na floridski vesoljski obali s 53 misijami iz Canaveral ali Kennedyjevega vesoljskega centra. Za primerjavo, United Launch Alliance (ULA) je poletel trikrat, Relativity Space pa enkrat. Večina izstrelitev družbe SpaceX je bila za rastočo konstelacijo Starlink, pri čemer ta izstrelitev zaznamuje 31. misijo Starlink z vesoljske obale.

Poleg misij Starlink je SpaceX letos izstrelil tudi vse tri misije s posadko s sedežem v ZDA, vključno s Crew-6, Axiom 2 in Crew-7, vse iz vesoljskega centra Kennedy. Predvsem je KSC gostil štiri izstrelitve Falcon Heavy, vključno z nedavno izstrelitvijo Psyche, ki je zaznamovala, da je NASA prvič uporabila to močno raketo.

Hitrost izstrelitev se je povečala, saj je med izstrelitvijo Psyche v petek zjutraj in izstrelitvijo Starlink isti večer minilo le osem ur in 42 minut. To je najkrajši čas med izstrelitvami od misij programa Gemini leta 1966.

SpaceX je postavil številne rekorde glede izstrelitev iz vesoljskega izstrelitvenega kompleksa 40, vključno z izstrelitvijo dveh misij s ploščadi v štirih dneh. Ker je načrtovanih več letov Starlinka, pa tudi prihodnje misije, kot sta oskrba s CRS-29 in misija Commercial Lunar Payload Services (CLPS), je možno, da bo vzhodno območje letos doživelo več kot 70 izstrelitev.

Tudi drugi ponudniki izstrelitev, kot sta ULA in Relativity Space, imajo potencialne izstrelitve pred koncem leta. Nova raketa ULA Vulcan Centaur, ki je bila prvotno predvidena za vzlet maja, bi lahko poletela decembra. Medtem Blue Origin, ki je v lasti Jeffa Bezosa, upa, da bo do konca leta 2024 predstavil svojo raketo za dviganje težkih tovorov New Glenn.

V prihodnje se pričakuje, da bo vesoljska obala pričakovati stalno visoko pogostost izstrelitev, pri čemer želita SpaceX in ULA povečati kadenco izstrelitev, na trg pa bo vstopilo več podjetij.

