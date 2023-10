Izstrelitev SpaceX dosegla rekord za vesoljsko obalo leta 2023

By

Izstrelitev družbe SpaceX s postaje Cape Canaveral Space Force v torek zvečer je dosegla rekord za največ izstrelitev v enem letu na vesoljski obali. Izstrelitev, ki je nosila 22 internetnih satelitov Starlink, je bila 57. izstrelitev v letu in se je ujemala s skupno izstrelitvijo leta 2022.

Večina SpaceXovih izstrelitev v tem letu je bila za njegovo ozvezdje Starlink, pri čemer je bila to 31. misija Starlink z vesoljske obale. Vendar pa je SpaceX leta 2023 izvedel tudi vse tri misije s posadko s sedežem v ZDA, vključno s Crew-6, Axiom 2 in Crew-7, vse iz vesoljskega centra Kennedy.

Hitrost izstrelitev se povečuje, med zadnjo izstrelitvijo, ki je bila v petek zjutraj, in izstrelitvijo Starlink v petek zvečer je le osem ur in 42 minut. To je najkrajši čas med izstrelitvami po štirih misijah programa Gemini leta 1966.

SpaceX je postavil več rekordov glede izstrelitev iz Space Launch Complex 40, vključno s pošiljanjem dveh izstrelitev v manj kot štirih dneh. Družba ima v načrtu še več letov Starlink, pa tudi misijo oskrbe in morebitni prvi uspešen začetek NASA-inih komercialnih misij Lunar Payload Services v novembru.

Vzhodno območje, ki vključuje Cape Canaveral, bi lahko do konca leta potencialno videlo več kot 70 izstrelitev, če se bo trenutni tempo nadaljeval. Druga podjetja, kot sta Relativity Space in United Launch Alliance, prav tako načrtujejo izstrelitve, pri čemer si ULA prizadeva za svoj prvi let Vulcan Centaur pred koncem leta.

Na splošno se pričakuje, da bo vesoljska obala v prihodnjih letih doživela več izstrelitev, saj bo več podjetij prineslo svoje rakete na izstrelitvene ploščadi. Hitrost SpaceXa se verjetno ne bo upočasnila, medtem ko ULA načrtuje povečanje letov Vulcan Centaur na vsaj dvakrat na mesec.

