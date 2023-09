SpaceX dosegel rekordno 50. izstrelitev v letu

SpaceX je dosegel nov mejnik, ko je uspešno zaključil svojo 50. izstrelitev v tem letu in razsvetlil vesoljsko obalo z ognjenim vzponom rakete Falcon 9. Ta misija je zaznamovala tudi 17. let pospeševalnika, ki je postavil nov rekord za podjetje. Raketa Falcon 9 je bila izstreljena iz vesoljskega izstrelitvenega kompleksa 40 postaje Cape Canaveral, ki je nosila 22 satelitov SpaceX Starlink.

Ojačevalnik, ki se uporablja za to misijo, ima impresivno zgodovino letenja, pred tem pa je bil izstreljen na različnih misijah, vključno z GPS III-3, Turksat 5A in več misijami Starlink. Uspešno je pristal na drone A Short Fall of Gravitas v Atlantskem oceanu. SpaceX je bil gonilna sila za večino izstrelitev z vesoljske obale v tem letu, United Launch Alliance in Relativity Space pa sta poskrbela le za nekaj preostalih izstrelitev.

Poleg 37 izstrelitev iz Cape Canaverala je SpaceX izvedel tudi 10 izstrelitev iz vesoljskega centra Kennedy, vključno z vsemi tremi človeškimi poleti v vesolje iz ZDA letos. Podjetje ima načrte za več dodatnih misij Falcon 9 in vsaj eno izstrelitev Falcon Heavy naslednji mesec. Če bo šlo vse po načrtih, bo Space Coast na dobri poti, da preseže svoj prejšnji rekord 57 izstrelitev na leto, postavljen leta 2022.

Od prve uspešne izstrelitve SpaceX leta 2008 je podjetje postalo najbolj ploden ponudnik izstrelitev v panogi. Ta zadnja uspešna izstrelitev je povečala skupno število uspešnih izstrelitev SpaceX-a na 265 raket Falcon 1, Falcon 9 in Falcon Heavy. Predvsem je podjetje doseglo tudi 227 uspešnih pristankov in 199 ponovnih uporab raketnih ojačevalnikov. Za primerjavo, United Launch Alliance je od svoje ustanovitve leta 157 izvedlo 2006 izstrelitev.

Medtem ko SpaceX prevzame vodstvo pri pogostosti izstrelitev, je Rocket Lab naslednji najbolj obremenjen ponudnik izstrelitev, čeprav z manjšimi raketami. Kljub temu, da se je Rocket Lab spopadel s poskusom izstrelitve v začetku tega tedna, kar je povzročilo izgubo tovora, je bil Rocket Lab na dobri poti, da letos izvede 15 izstrelitev. Podjetje trenutno preiskuje vzrok težave in sodeluje z Zvezno upravo za letalstvo.

Na splošno je nedavna izstrelitev SpaceX dokaz stalnega uspeha in zavezanosti podjetja k napredku pri raziskovanju vesolja. Z več izstrelitvami, načrtovanimi za preostanek leta, SpaceX še naprej premika meje in na novo definira, kaj je mogoče na področju vesoljske tehnologije.

