SpaceX izvaja test motorja Starship za Deorbit Burn

SpaceX še naprej napreduje s svojim vesoljskim plovilom Starship, saj je zagnal enega od motorjev Raptor na svojem prototipu ladje 26 Starship. Preizkus, znan kot statični požar z enim motorjem, je bil izveden, da bi demonstrirali poletu podoben zagon za izgorevanje Starladje iz orbite. Posnetek opeklin je SpaceX delil na X (prej znan kot Twitter).

Starship je SpaceX-ov ambiciozen transportni sistem v globokem vesolju, ki ga sestavljata prvostopenjski pospeševalnik Super Heavy in vesoljsko plovilo višje stopnje, znano kot Starship. Oba elementa, ki jih poganja SpaceX-ov motor Raptor, s 33 motorji za Super Heavy in šestimi za Starship, sta zasnovana tako, da ju je mogoče v celoti ponovno uporabiti. Postopek ponovne uporabe vključuje izgorevanje iz orbite in druge vžige motorjev za varno vrnitev vozil Starship nazaj na Zemljo po vzletu.

Čeprav Starship še ni izvedel nobenega varnega pristanka po vesoljskih misijah, je še v razvoju. Vozilo je imelo samo en popolnoma zložen dvig pod pasom, ki je bil testni let aprila letos. Ta let se je končal z nadzorovano detonacijo zaradi več težav, ki so se pojavile kmalu po izstrelitvi.

SpaceX se zdaj pripravlja na drugi poskusni let Starshipa, ki bo vključeval Super Heavy Booster 9 in Ship 25 zgornjo stopnjo. Obe vozili sta opravili statične požarne preizkuse in sta tehnično pripravljeni za letenje. Vendar pa mora SpaceX pred izstrelitvijo pridobiti dovoljenje za izstrelitev ameriške zvezne uprave za letalstvo, da premaga regulativne ovire.

Na splošno SpaceX-ov nedavni test motorja za prototip Starship pomeni pomemben napredek pri razvoju vesoljskega plovila naslednje generacije. S svojo osredotočenostjo na ponovno uporabo ima Starship velik potencial za revolucijo potovanja v globoko vesolje.

Opredelitve:

– Izgorevanje iz orbite: Manever, ki se uporablja za upočasnitev in spremembo poti vesoljskega plovila, da bi ponovno vstopilo v Zemljino atmosfero.

– Raptor motor: Raketni motor na tekoče tekočino, ki ga je razvil SpaceX, znan po svoji visoki zmogljivosti in sposobnosti delovanja v vesolju in na drugih nebesnih telesih.

Viri:

