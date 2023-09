SpaceX izstrelil 67. raketo leta in postavil nov rekord ponovne uporabe

SpaceX še naprej podira rekorde, saj je v torek zvečer izstrelil svojo 67. raketo leta. Izstrelitev je bila pomembna iz dveh razlogov: zaznamovala je 17. ponovno uporabo prve stopnje Falcona 9 in pokazala sposobnost SpaceX-a, da premakne meje ponovne uporabe pospeševalnika. Ta pospeševalnik s serijsko številko 1058 je pred tem letel na 11 misijah Starlink in več drugih misijah.

Inženirji SpaceX-a so izvedli ocene obrabe pospeševalnika in verjamejo, da lahko rakete opravijo vsaj 20 poletov. Kljub velikemu številu ponovnih uporab SpaceX ohranja 100-odstotno stopnjo uspešnosti pri zadnjih 9 izstrelitvah rakete Falcon 228. Nekateri osnovni pregledi in zamenjave komponent so še vedno opravljeni, podjetje pa uporablja ojačevalnike z več izkušnjami za lastne satelite Starlink.

Eden zanimivih vidikov izstrelitve je bil minimalističen pristop SpaceX-a k oddajanju. Za izstrelitve Starlinka podjetje zdaj zagotavlja le video vir z minimalnim zvokom iz centra za nadzor izstrelitve, ki se začne pet minut pred vzletom. Ta pristop je v skladu s ciljem SpaceX-a, da postanejo izstrelitve rutinske in iz vzleta odvzame »čarovnijo«. Elon Musk, ustanovitelj podjetja SpaceX, nikoli ni bil navdušen nad spletnimi oddajami lansiranj, vendar razume vrednost predstavitve dela podjetja zunanjim strankam.

Vendar pa je ena vprašljiva odločitev Muskova izbira, da spletne oddaje pretaka izključno na X, socialnem omrežju, ki ga je pridobil, namesto na YouTubu. To je povzročilo nižjo kakovost video ločljivosti in druge težave, ki vplivajo na izkušnjo gledanja spletnih gledalcev. Posledično se je zdelo, da imajo alternativni tokovi lansiranja na drugih platformah večje občinstvo za lansiranje Starlink.

Kljub temu je SpaceX še naprej v ospredju izstrelitev raket, postavlja nove rekorde in premika meje ponovne uporabe pospeševalnikov.

Viri:

- Nobene