Odstranjevanje satelitov: vse večja okoljska skrb v vesolju

Sateliti, ki so dosegli konec svoje operativne dobe, predstavljajo dilemo za vesoljske agencije. Sedanje metode odstranjevanja teh vesoljskih plovil puščajo v orbiti, jih dvignejo v pokopališke orbite stran od delujočih satelitov ali jih usmerijo nazaj proti Zemlji za ponoven vstop v atmosfero. Vendar pa je nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci z univerze Purdue in NOAA, pokazala, da ponovni vstop v atmosfero ni brez posledic.

Tradicionalno je ponovni vstop v atmosfero veljal za zanesljivo metodo za odstranitev satelitov v nizki Zemljini orbiti (LEO). Ker je LEO v zadnjih letih vse bolj natrpan s sateliti, je ta način odstranjevanja postal bolj priljubljen. Vendar pa študija, objavljena v Proceedings of the National Academy of Sciences, razkriva, da atmosferski ponovni vstop povzroča onesnaženje zgornjega dela Zemljine atmosfere z izhlapenimi ostanki vesoljskih plovil.

Raziskovalna skupina je opazila premik v sestavi ionskih oblakov, ki jih pustijo meteoriti, ki vstopajo v ozračje. Odkrili so, da je spreminjajoči se kemični prstni odtis teh delcev potencialno posledica vse večjega števila vesoljskih plovil, ki se vračajo v atmosfero. Da bi potrdili svoje ugotovitve, so raziskovalci pritrdili instrumente na letala in izvedli neposredne meritve ozračja približno 12 milj nad Aljasko in celinskim delom ZDA.

Rezultati študije so pokazali znatno koncentracijo kovin v ozračju, vključno z litijem, aluminijem, bakrom, svincem, magnezijem in natrijem, ki so natančno sledili satelitskemu ponovnemu vstopu. Poleg tega so raziskovalci ugotovili, da je 10 % aerosolnih delcev, odgovornih za zaščito ozonske plasti, vsebovalo aluminij.

Medtem ko je celoten vpliv teh ugotovitev na okolje in podnebne spremembe še vedno nejasen, raziskovalci verjamejo, da poudarjajo pomemben vpliv človeških vesoljskih poletov na planet. Razumevanje posledic povečanih koncentracij kovin v ozračju je ključnega pomena za oceno morebitnih tveganj za ozonski plašč in življenje na Zemljinem površju. Potrebne bodo nadaljnje študije, da bi v celoti razumeli posledice metod odstranjevanja satelitov na okolje in ugotovili, ali je treba raziskati alternativne strategije za ublažitev onesnaženosti Zemljinega ozračja.

Viri:

– Naslov: Metode odstranjevanja satelitov in njihov vpliv na Zemljino atmosfero

– Vir: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Opredelitev: Nizka zemeljska orbita (LEO) je območje vesolja znotraj približno 2000 kilometrov od Zemljine površine, kjer se nahaja večina satelitov in Mednarodna vesoljska postaja.

– Opredelitev: ponovni vstop v atmosfero je proces, pri katerem vesoljsko plovilo ali satelit vstopi v Zemljino atmosfero po zaključku svoje misije ali po koncu svoje operativne življenjske dobe.