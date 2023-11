Nove raziskave kažejo na potencial za razmnoževanje sesalcev v vesolju

V prelomni študiji so raziskovalci iz Centra za napredno biotehnologijo Univerze Yamanashi in Japonske vesoljske agencije (JAXA) uspešno vzgojili zarodke miši v vesolju na Mednarodni vesoljski postaji (ISS). Zarodki so se normalno razvili v pogojih mikrogravitacije, kar kaže, da je razmnoževanje v vesolju lahko možnost tudi za ljudi. Ugotovitve te študije so bile objavljene v znanstveni reviji iScience.

Z uporabo rakete so bili zamrznjeni mišji zarodki poslani na ISS avgusta 2021. Ko so bili v vesolju, so bili zarodki odmrznjeni s posebno napravo in pustili, da so na vesoljski postaji rasli štiri dni. Zanimivo je, da so se ti zarodki razvili v blastociste, ki so zgodnje celice, ki se sčasoma razvijejo v plod in placento.

Pomanjkanje gravitacije v vesolju ni bistveno vplivalo na normalen razvoj teh zarodkov. Raziskovalci so analizirali DNK in gene zarodkov in niso ugotovili bistvenih sprememb v primerjavi z zarodki, razvitimi na Zemlji. To nakazuje, da edinstvene razmere v vesolju ne vplivajo na zgodnje faze razvoja sesalcev.

Medtem ko je ta raziskava velik korak naprej, so potrebni nadaljnji poskusi za potrditev sposobnosti razmnoževanja v vesolju. Naslednja faza te študije vključuje presaditev blastocist, razvitih v mikrogravitaciji, v miši, da bi ugotovili, ali lahko rodijo.

Posledice te raziskave so pomembne za prihodnje raziskovanje vesolja in potencialne kolonizacijske misije. Ker je cilj Nasinega programa Artemis poslati ljudi nazaj na Luno in sčasoma na Mars, je razumevanje, kako lahko pride do razmnoževanja v vesolju, ključnega pomena za dolgoročno bivanje v vesolju.

Ta študija odpira nove možnosti za človeško kolonizacijo vesolja in podpira zamisel, da bi ljudje lahko vzpostavili uspešne skupnosti onkraj meja Zemlje. Vendar je potrebnih več raziskav, da bi v celoti razumeli učinke dolgotrajne izpostavljenosti mikrogravitaciji na splošno zdravje potomcev, rojenih v vesolju.

Pogosta vprašanja:

V: Katere so bile ključne ugotovitve študije?

O: Ključna ugotovitev študije je bila, da so se mišji zarodki normalno razvili v pogojih mikrogravitacije na Mednarodni vesoljski postaji.

V: Kaj so blastociste in zakaj so pomembne v tej študiji?

O: Blastociste so zgodnje celice, ki se razvijejo v plod in placento. V tej študiji razvoj blastocist v mikrogravitacijskih pogojih kaže, da se zgodnji razvoj sesalcev lahko pojavi v vesolju.

V: Katere organizacije so izvedle študijo?

O: Študijo so izvedli raziskovalci iz naprednega biotehnološkega centra univerze Yamanashi in japonske vesoljske agencije (JAXA).

V: Kakšne so posledice te raziskave za prihodnje raziskovanje in kolonizacijo vesolja?

O: Ta raziskava kaže na možnost razmnoževanja sesalcev v vesolju, kar je ključnega pomena za dolgoročno bivanje v vesolju in kolonizacijske misije na Luno in Mars.

V: Kateri nadaljnji poskusi so potrebni za potrditev sposobnosti razmnoževanja v vesolju?

O: Nadaljnji poskusi vključujejo presaditev blastocist, razvitih v mikrogravitaciji, v miši, da se ugotovi, ali lahko rodijo. To bo potrdilo, ali je razmnoževanje v vesolju popolnoma možno.