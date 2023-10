Diamanti razkrivajo skrivnosti evolucije Zemlje

Nedavna študija je pokazala, da lahko diamanti ponudijo dragocen vpogled v razvoj Zemlje. Kot najtrši znani naravni mineral lahko diamanti prenesejo ekstremne razmere, vključno z ustvarjanjem in uničenjem superkontinentov. Raziskovalci so se osredotočili na "supergloboke" diamante, ki so nastali pred milijoni let pod supercelino Gondvana, zakopani globoko pod površjem Zemlje.

Ti edinstveni diamanti zagotavljajo pomembne namige o nastanku, stabilizaciji in gibanju superkontinentov ter osvetljujejo "superkontinentni cikel", ki ga poganja tektonika plošč. Ta cikel je težko preučevati s tradicionalnimi sredstvi, saj je oceanska skorja relativno mlada, celinska skorja pa ponuja omejene informacije o globokih geoloških procesih.

Študija je vključevala analizo diamantov in njihovih drobnih silikatnih in sulfidnih vključkov z vrsto kemičnih analiz, vključno z izotopsko analizo. To je raziskovalcem omogočilo datacijo diamantov in razkrilo, da so nastali pred 650 do 450 milijoni let, pod vznožjem Gondvane, ko je supercelina prekrivala južni pol.

Raziskovalci so odkrili, da so med nastajanjem diamantov kamnine, v katerih so bili, postale plavajoče in so bile prepeljane skupaj s subduciranim materialom plašča do dna Gondvane, s čimer se je superkontinent razširil od spodaj. Sčasoma, ko je Gondvana začela razpadati, so bili diamanti prineseni na površje Zemlje v silovitih vulkanskih izbruhih, ki so se zgodili v današnji Braziliji in Zahodni Afriki.

Te ugotovitve kažejo, da so bili diamanti "prilepljeni" na dno Gondvane in se preselili z različnimi delci superceline, ko se je ta razcepila. Študija poudarja pomen superglobokih diamantov pri razumevanju nastanka celin in razvoja Zemlje. Celine igrajo ključno vlogo pri podpiranju življenja na našem planetu in raziskave na tem področju nam pomagajo razumeti, kako se celine oblikujejo, razvijajo in prispevajo k edinstvenim značilnostim Zemlje.

Študijo so objavili v reviji Nature.

