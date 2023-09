Curiosity Rover nadaljuje z raziskovanjem Marsa

Rover Curiosity, ki ga je NASA poslala na Mars, se odpravlja na nov konec tedna raziskovanja. Rover se bo ukvarjal z različnimi znanstvenimi dejavnostmi, pri čemer bo izkoristil priložnost za bližnje preučevanje Marsove pokrajine.

Načrt za vikend vključuje kontaktno znanost na prvi sol, vožnjo na drugo sol in znanost na daljavo na tretjo sol. Ta vzorec dejavnosti se je ponavljal ob številnih vikendih na celotnem potovanju Curiosityja, vendar nenehno spreminjajoč se teren zagotavlja, da je vedno mogoče odkriti kaj novega.

Prva sol bo vključevala analizo dveh tarč, ki se nahajata v neposredni bližini roverja. Prvo tarčo, imenovano 'Hydra', bomo očistili z orodjem za odstranjevanje prahu (DRT), preden jo pregledata rentgenski spektrometer delcev alfa (APXS) in naprava Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Druga tarča, imenovana "Dodoni", je značilnost povečane odpornosti, ki jo bosta prav tako preučevala APXS in MAHLI.

Poleg tega bosta instrumenta Chemistry and Camera (ChemCam) in Mast Camera (Mastcam) nadaljevala z dokumentiranjem zgornjega grebena Gediz Vallis Ridge, prav tako pa bosta preučevala še eno bližnjo temeljno skalo, imenovano 'Thassos', z uporabo lasersko inducirane razgradne spektroskopije (LIBS). Mastcam bo opazoval tudi Orinoco butte in večplastni blok, imenovan 'Rouskio'.

Druga sol se bo osredotočila na znanstvene dejavnosti pred vožnjo, vključno z analizo LIBS temne žile na istem bloku kot Thassos, mozaiki, ki zajemajo pogled na vzhodni rob kraterja, ter opazovanja bližnjega delovnega prostora in druge odporne tarče, imenovane 'Milos'. Okoljski senzorji bodo spremljali tudi aktivnost prašnega hudiča in merili motnost atmosfere.

Tretja sol bo vključevala znanstvena opazovanja na daljavo, kot sta raziskava dust devil in film opoldanskih nadhorizontskih oblakov. ChemCam bo uporabil svojo programsko opremo Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) za izbiro tarče za slikanje. Curiosity bo opravil tudi zgodnjo jutranjo karakterizacijo atmosfere.

Medtem ko Curiosity nadaljuje svoje nerodno potovanje po Marsovi pokrajini, znanstveniki nestrpno pričakujejo dragocene podatke in slike, ki jih bo še naprej zagotavljal za tekoče raziskovanje našega sosednjega planeta.

Viri:

– NASA/JPL-Caltech – Avtorstvo slike: NASA/JPL-Caltech – Ta izvorni članek je podal informacije o vikend načrtu Curiosityja na Marsu.

– Definicije pojmov:

– Sol: Marsov dan, ki je enakovreden 24 uram in 39 minutam na Zemlji.

– Kontaktna znanost: znanstvene dejavnosti, ki vključujejo neposreden fizični stik s površino Marsa, kot je ščetkanje ali vrtanje.

– APXS: rentgenski spektrometer delcev alfa, instrument na Curiosityju, ki se uporablja za določanje elementarne sestave kamnin in zemlje.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, kamera na Curiosityju, ki lahko zajame slike marsovskih kamnin in zemlje v visoki ločljivosti.

– ChemCam: instrument za kemijo in kamero, ki uporablja lasersko inducirano plazemsko spektroskopijo za analizo sestave kamnin in zemlje na daljavo.

– Mastcam: Mast Camera, sistem kamer na Curiosityju, ki zagotavlja panoramske in stereoskopske slike površja Marsa.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, tehnika, ki jo ChemCam uporablja za analizo sestave kamnin in zemlje.

– ENV: okoljski senzorji na Curiosityju, ki merijo atmosferske razmere in druge okoljske dejavnike.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, programska oprema, ki jo uporablja ChemCam za avtonomno izbiro tarč za slikanje.