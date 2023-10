Ženska lastna vrednost in opolnomočenje poudarjena na podelitvi nagrad

By

Ženske morajo prepoznati svojo lastno vrednost in premagati družbeno pogojenost, ki omejuje njihovo rast, pravi Nigar Shaji, vodja projekta sončne misije Aditya L1 pri Indijski organizaciji za vesoljske raziskave (ISRO). Shaji je med govorom na dogodku 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' v Tiruchiju pohvalil uspešne ženske in poudaril pomen opolnomočenja žensk.

Dogodek, ki ga je organizirala Tiruchirappalli Regional Engineering College – Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP), je bil del projekta za podporo organizacijam civilne družbe za podnebne podvige, ki ga financira Evropska unija Gender Enabling Network of Innovation and Podjetništvo (GENIE).

Shaji je razpravljal o napredku misije Aditya L1, ki naj bi januarja 1 začela krožiti proti Lagrangeovi točki L2024. Lagrangeove točke so položaji v vesolju, kjer objekti ostanejo stabilni. Shajijev govor je poudaril, da morajo biti ženske izobražene, finančno neodvisne in vzgajati svoje otroke tako, da bodo spoštovale vse, ne glede na spol.

Poudarila je tudi pomen sprejemanja okolju prijazne tehnologije in prispevka podjetnikov v podnebnih podvigih k ohranjanju okolja. Shaji je dejal, da bodo kljub izzivom tudi priložnosti za spremembe.

Shaji je poudaril timsko prizadevanje, ki stoji za uspehom ISRO, in izrazil zavezanost organizacije opolnomočenju in izboljšanju življenj posameznikov. Dogodek se je zaključil s podelitvijo nagrad 30 podjetnicam iz vsega Tamil Naduja, ki so bile priznanje za njihove dosežke.

Poleg podelitve nagrad je v okviru programa potekal tudi orientacijski tečaj o digitalnem marketingu za podjetnice.

Na splošno je dogodek služil kot platforma za proslavljanje dosežkov žensk, hkrati pa jih je navdihnil in spodbudil, da sprejmejo svojo lastno vrednost in si prizadevajo za osebno in poklicno rast.

Viri:

- N / A